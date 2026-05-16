Μπαρτζώκας: «Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε τέτοια παιχνίδια - Μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο ο Βεζένκοφ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά την άνετη νίκη επί του Κολοσσού σημείωσε πως είναι σημαντικό να αξιοποιούν τέτοια παιχνίδια οι «ερυθρόλευκοι» ενώ στάθηκε και στον Σάσα Βεζένκοφ σημειώνοντας πως έχει μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση των playoffs, συγχαρητήρια στον Κολοσσό, μια σοβαρή ομάδα που αξίζει συγχαρητήρια για την παραμονή της και για το ότι έπαιξε ακόμα δύο παιχνίδια αυτή την εποχή. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ήταν πολύ σοβαροί.

Είχαμε 6-7 παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου έξω και παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι έδειξαν τι σημαίνει να φοράς την φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να είσαι σοβαρός, να σέβεσαι τον αντίπαλο και τον κόσμο που έρχεται να σε δει . Εκτός από ομαδικό μπάσκετ προσφέραμε και πολύ ωραίες φάσεις, μπασκετικές. Φεύγουμε ευχαριστημένοι και προετοιμαζόμαστε για το Final Four.

Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε είτε προπονήσεις, είτε ματς όπως αυτά με τον Κολοσσό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή την εποχή να αφήνουμε ημέρες. Προφανώς δεν συγκρίνονται τα παιχνίδια με τον Κολοσσό, με το ματς με την Φενέρμπαχτσε.

Ο Βεζένκοβ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο, προπόνηση έκανε χθες κανονικά, αλλά επειδή επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο, προτιμήθηκε να μη ρισκάρουμε καθόλου. Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα]