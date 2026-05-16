Νικητής με φετινό ρεκόρ στην Big 10 ο Μαντζουράνης

Θετική ήταν η παρουσία των Ελλήνων φοιτητών-αθλητών στους αγώνες των Περιφερειών των Κολεγίων των ΗΠΑ, που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/5).

Ο Άγγελος Μαντζουράνης από το πανεπιστήμιο της Μινεσότα συνέχισε την ανοδική του πορεία και κατέκτησε την πρώτη θέση στη Big Ten, που έγινε στο Λίνκολν της Νεμπράσκα. Με βολή στα 75,98 μ. από την πρώτη του προσπάθεια σημείωσε την κορυφαία φετινή του επίδοση, παίρνοντας παράλληλα τη σκυτάλη στην κορυφή από τον Κώστα Ζάλτο.

Στο ίδιο αγώνισμα, ο Παύλος Τζαμτζής, επίσης από τη Μινεσότα, κατέλαβε τη 10η θέση με 64,44 μ., ενώ ο Νικόλας Σιδηρένιος του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα τερμάτισε 15ος με επίδοση 61,78 μ.

Στην ίδια διοργάνωση, η Αναστασία Ρέτσα του Ιλινόις ξεχώρισε στο επί κοντώ, όπου πήρε την 6η θέση με άλμα στα 4,33 μ., επίδοση που αποτελεί ισοφάριση του ατομικού της ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιώργος Φρανκς του Μαϊάμι στην περιφέρεια ACC, που φιλοξενείται στο Λούιβιλ του Κεντάκι. Με χρόνο 45.78 στα 400 μέτρα πέρασε στον τελικό έχοντας μάλιστα την καλύτερη επίδοση των προκριματικών, μετά την επιτυχία του και στα 200 μ.

Στην Big 12, που διεξάγεται στο Τούσον της Αριζόνα, η Εβίνα Παναγιώτου από το Χιούστον κατέκτησε την 5η θέση στο επί κοντώ με άλμα στα 4,17 μέτρα.