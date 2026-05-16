Κυριάκος Μητσοτάκης στο 16ο συνέδριο ΝΔ: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Με τα διλήμματα της κάλπης σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης συνεχίζονται σήμερα (16/05), για δεύτερη ημέρα, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ε.Ε.

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ τόνισε την ανάγκη μια ισχυρής Νέας Δημοκρατίας, ενώ κορυφαίοι υπουργοί στις ομιλίες τους κάλεσαν σε πανστρατιά όλα τα στελέχη και άσκησαν κριτική στην αντιπολίτευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στην πρώτη γραμμή τα διλήμματα της κάλπης. Από τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που εξέπεμψε και με τη χθεσινοβραδινή του ομιλία τη συνέδεσε ευθέως με την προεδρία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027.

Επανέλαβε δύο φορές ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, αλλά και σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, διότι, όπως είπε, αυτή είναι μία από τις προκλήσεις στις οποίες η χώρα μας και οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποια δύναμη πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, δείχνοντας ξεκάθαρα προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα είναι σαφή και τα μηνύματα που εξέπεμψε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος εξήρε τόσο το υπόδειγμα της Ελλάδας στην πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο κυρίως και στην αναπτυξιακή τροχιά που έχει διαγράψει πλέον η χώρα μας στη δεύτερη τετραετία.

Σύμφωνα με τον Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος εν πολλοίς θέλησε να δώσει και με την αποστροφή του ώθηση στην προεκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ισχυρή Ελλάδα είναι απαραίτητη σε μία ισχυρή Ευρώπη και για να είναι ισχυρή η Ελλάδα θα πρέπει να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία.

Στις ομιλίες τους οι κορυφαίοι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη ενότητας και πανστρατιάς ενόψει των εκλογών του 2027. Τόσο οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος αλλά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έκαναν διακριτές αναφορές στην ενότητα του κόμματος, όπως επίσης και στους δύο απόντες του συνεδρίου, τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά, αλλά από την άλλη έδωσαν έμφαση και στον τρόπο αντιμετώπισης της αντιπολίτευσης με διαφορετικό χρωματισμό ο καθένας τους.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα παρασυρθούν τα στελέχη της κυβέρνησης και τα κομματικά στελέχη σε αυτήν την τοξικότητα, αλλά από την άλλη δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε κανέναν να κουνάει το δάκτυλο στην παράταξη που βοήθησε τη χώρα να προοδεύσει.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι οι μεγάλες παρατάξεις νικούν, όταν δεν κοιτούν τον καθρέπτη τους και κοιτούν προς τον ορίζοντα, ενώ διακριτές αναφορές στην ενότητα έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με μία παραπομπή στο ιστορικό σύμβολο της Νέας Δημοκρατίας, τον πυρσό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο πυρσός προβάλλει το εμείς και όχι το εγώ.

Εξίσου σημαντικές και οι παρεμβάσεις που γίνονται στο παράλληλο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο κ. Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική έγκριση μιας στρατηγικής επένδυσης για την παραγωγή γαλλίου που θέτει ακόμη περισσότερο τη χώρα μας στο επίκεντρο αυτής της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας.

Περαιτέρω, η κυρία Κεραμέως από την πλευρά της στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη επιτάχυνση στην απονομή των συντάξεων, ενώ και ο κ. Κικίλιας έκανε επίσης πολύ στοχευμένη αναφορά στα ζητήματα της ενότητας, αλλά και στην ανάγκη η μάχη που θα δοθεί ενόψει των εκλογών να είναι συντεταγμένη.

