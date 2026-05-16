Η Φενερμπαχτσέ κέρδισε εύκολα την Μπασάκσεχιρ (96-86) και τώρα έχει μπροστά της τον ημιτελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Η Φενερμπαχτσέ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μπασάκσεχιρ. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε εκτός έδρας με 96-86 και έτσι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 25-5, ενώ οι γηπεδούχοι «έπεσαν» στο 21-9.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Μπόλντγουιν με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Σίλβα είχε 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Χολ να προσθέτει 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη, ο Ουίλιαμς είχε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τώρα η Φενερμπαχτσέ έχει μπροστά της τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό (22/4) για το Final-Four της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 40-48, 56-65, 86-96