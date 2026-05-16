Έτοιμος να γίνει «χρυσός» ο Σίνερ! (vid)

Ο Γιάνικ Σίνερ... τελείωσε τη δουλειά απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό της Ρώμης!

Δυο γκέιμ χρειαζόταν ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο μετά τη χθεσινή διακοπή λόγω βροχής (6-2, 5-7, 4-2) και τα πήρε με αρκετή ευκολία, αφού πρώτα έχασε δύο ματς πόιντ στο σερβίς του 30χρονου Ρώσου (Νο.9) στο 5-3.

Έκλεισε, τον αγώνα στο δικό του σερβίς (6-4) και επιβεβαίωσε το ραντεβού τίτλου με τον Κάσπερ Ρουντ, περνώντας στον 38ο τελικό της καριέρας του (28-9 το ρεκόρ του)

Έχει κερδίσει 10 από τους τελευταίους 11 αγώνες κόντρα στον Μεντβέντεφ και έφτασε στις 33 σερί νίκες σε Masters, διευρύνοντας το δικό του πλέον ρεκόρ. Έχει και 28 συνεχόμενες νίκες στο tour!

Είναι η δεύτερη σερί χρονιά που φτάνει στον τελικό της διοργάνωσης, αλλά πέρυσι τον είχε σταματήσει ο μεγάλος του αντίπαλος ο Κάρλος Αλκαράθ, που απουσιάζει από τα γήπεδα λόγω τραυματισμού. Αν, λοιπόν, ο Σίνερ πάρει (και) αυτόν τον τίτλο, θα ανοίξει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον 23χρονο Ισπανό στο ranking.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι πως αν κερδίσει το έκτο διαδοχικό του Masters (!), θα έχει φτάσει στο ιστορικό Career Golden Masters, δηλαδή θα έχει κατακτήσει και τα εννέα 1000άρια του tour, μόλις στα 24 του χρόνια. Μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα!

Πέρα από όλα τα άλλα, αν σηκώσει το τρόπαιο στο Foro Italico, θα γίνει ο πρώτος Ιταλός νικητής μετά το 1976 και τον Αντριάνο Πανάτα.

Για την ώρα, ο Σίνερ είναι ο δεύτερος τενίστας μετά τον Νόλε (την περίοδο 2015-2016) που φτάνει σε έξι σερί τελικούς Masters και ο δεύτερος μετά τον Ράφα Ναδάλ (2011) που περνάει στους τελικούς των πέντε πρώτων ATP 1000 της σεζόν.

Απέναντί του αύριο (17/5, 18.00) θα βρει έναν σπεσιαλίστα του χώματος, όμως ο 27χρονος Νορβηγός (Νο.25) έχει ηττηθεί και στις τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις τους, χωρίς να έχει πάρει σετ!

Θυμίζουμε ότι ο Ρουντ πέρασε στον τελικό μετά την επιβλητική νίκη του με 6-1, 6-1 επί του Λουτσιάνο Νταρντέρι. Με την πρόκριση αυτή, μάλιστα, έγινε ο έκτος εν ενεργεία παίκτης που έχει φτάσει στους τελικούς όλων των χωμάτινων Masters (Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη και του Roland Garros.