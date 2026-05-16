Παρτιζάν: Καμία επικοινωνία με τον ΛεΝτέι για την επιστροφή του στο Βελιγράδι

Ο Ζακ ΛεΝτέι μένει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι, όμως φαίνεται πως η Παρτιζάν δεν βρίσκεται στην... κούρσα της απόκτησής του.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ θα είναι free agents σε λίγες εβδομάδες, αφού το συμβόλαιό του με την Αρμάνι Μιλάνο ολοκληρώνεται. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα υπήρξε φημολογία που τον έφερε κοντά στην επιστροφή στην Παρτιζάν.

Όμως, η σερβική "Mozzart Sport" σημειώνει πως οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου δεν είχαν καμία επικοινωνία με τον πρώην παίκτη τους. Επιπλέον, το σχετικό δημοσίευμα συμπληρώνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι το προσεχές διάστημα.

Θυμίζουμε πως στη φετινή Euroleague ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού είχε 13,1 πόντους και 4,2 ριμπάουντ ανά ματς με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.