Πρεμιέρα με 5,70 μ. για τον Καραλή στη Σανγκάη (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο για το 2026, συμμετέχοντας στο εναρκτήριο Diamond League της χρονιάς στη Σανγκάη.

Ο Έλληνας άλτης ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 7η θέση, ξεπερνώντας τα 5,70 μέτρα, που ήταν και η μοναδική επιτυχημένη προσπάθειά του από τα συνολικά έξι άλματα.

Ο Καραλής επέλεξε να ξεκινήσει απευθείας από τα 5,70 μ. και κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος με την τρίτη προσπάθεια, κρατώντας το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Στη συνέχεια άφησε τα 5,80 μ. και επέστρεψε στα 5,90 μ., όπου απέναντί του είχαν απομείνει μόνο ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Κέρτις Μάρσαλ.

Στη δεύτερη προσπάθειά του στα 5,90 μ. έπεσε στις λεπτομέρειες ο πήχης, ενώ στην τελευταία του προσπάθεια είχε εξαιρετικό ύψος αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την επαφή με τον πήχη, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στον αγώνα.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,12 μ., επίδοση που αποτέλεσε νέο ρεκόρ μίτινγκ. Ο κορυφαίος επικοντιστής του κόσμου επιχείρησε αμέσως μετά να καταρρίψει και το παγκόσμιο ρεκόρ, δοκιμάζοντας στα 6,32 μ., χωρίς όμως επιτυχία στις τρεις προσπάθειές του.