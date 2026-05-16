MVP των play-offs ο Ζαν Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο οδήγησε την Βαλένθια στην πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των play-off της Euroleague.

H Bαλένθια ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή στα play-offs κόντρα στον Παναθηναϊκό και πήρε την πρόκριση για το Final-4 της Αθήνας εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ στον ημιτελικό (21:00).

Ο Ζαν Μοντέρο ηγήθηκε της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε MVP των φετινών playoffs της διοργάνωσης.

Στη σειρά με τους πράσινους ο σταρ της ισπανικής ομάδας είχε κατά μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 26.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.

Η ανάρτηση της EuroLeague

“Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026”