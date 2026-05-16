MVP των play-offs ο Ζαν Μοντέρο

H Bαλένθια ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή στα play-offs κόντρα στον Παναθηναϊκό και πήρε την πρόκριση για το Final-4 της Αθήνας εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ στον ημιτελικό (21:00).
Ο Ζαν Μοντέρο ηγήθηκε της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε MVP των φετινών playoffs της διοργάνωσης.
Στη σειρά με τους πράσινους ο σταρ της ισπανικής ομάδας είχε κατά μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 26.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.
Η ανάρτηση της EuroLeague
“Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four.
Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026”
Clutch moments. Elite numbers. Leading @valenciabasket to its first-ever #F4GLORY.— EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026

Jean Montero named 2026 EuroLeague Playoffs MVP ✨
Jean Montero named 2026 EuroLeague Playoffs MVP ✨
