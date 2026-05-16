GM Φενέρμπαχτσε: «Σημαντικό το μπάτζετ, αλλά ακόμα πιο κομβικό το να φέρνεις μαζί χαρακτήρες που ξέρουν να κερδίζουν»

Ο GM της Φενέρμπαχτσε, Ντέρια Γιανέρ, ανέλυσε την επιτυχία της τουρκικής ομάδας λίγο πριν από το ταξίδι για την Αθήνα, ενόψει του Final Four της Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε στο πλαίσιο της media day της «Φενέρ» ενόψει του Final Four:

Για την παρουσία της Φενέρμπαχτσε στο event του τίτλου: «Ηγούμαστε του τουρκικού μπάσκετ. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι. Έχω μόνο μία επιθυμία: να μην θεωρηθεί όλο αυτό κάτι φυσιολογικό. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη επιτυχία, ούτε είναι εύκολο. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να βρεθείς στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό, στο τέλος όλης αυτής της διαδρομής, να μπορείς να βρίσκεσαι εδώ. Ο αντίκτυπος στο εξωτερικό είναι πολύ θετικός. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό και εδώ αυτό. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στο Final Four και θα μπούμε στο παρκέ για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Εύχομαι να φέρουμε την κούπα σε αυτό το μουσείο».

Για τις αλλαγές στη διοίκηση της ομάδας: «Για κανέναν οργανισμό δεν είναι φυσιολογικό να αλλάζουν τόσο συχνά διοίκηση και πρόεδρος. Έχουμε μάλιστα και μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Στις αρχές της φετινής σεζόν, όταν έγιναν οι εκλογές, έπρεπε να το εξηγήσω αυτό στην ομάδα. Όταν είπα ότι θα αλλάξει ο πρόεδρος, υπήρχε η σκέψη: “Περάσαμε μια ιστορική σεζόν πέρυσι, πώς γίνεται να αλλάζει ο πρόεδρος;”. Φυσικά, για τους ξένους παίκτες δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν. Όμως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος και η διοίκηση μάς παρέχουν ένα άνετο περιβάλλον εργασίας είναι πολύ σημαντικό. Με την προηγούμενη διοίκηση δουλεύαμε με απόλυτη αρμονία και, όταν άλλαξε η διοίκηση, μας προσέφεραν ξανά το ίδιο περιβάλλον. Έτσι δουλέψαμε καλά. Ελπίζω να συνεχίσουμε μέσα σε αυτό το υγιές κλίμα».

Για το μπάτζετ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Αν πούμε ότι το μπάτζετ δεν παίζει ρόλο, δεν θα λέμε την αλήθεια. Όμως δεν είναι το παν. Αν το μπάτζετ ήταν το παν, τότε θα κέρδιζε πάντα η ομάδα που ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα και κάνει μεταγραφές με βάση μόνο την περσινή απόδοση των παικτών. Υπάρχει έντονα και ο ανθρώπινος παράγοντας σε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να μπορείς να προβλέπεις τις αντιδράσεις εδώ μέσα. Πρέπει να διαχειρίζεσαι σωστά όλα όσα σου συμβαίνουν μέσα στη χρονιά. Συνεχώς εμφανίζονται διαφορετικά προβλήματα μπροστά σου. Το μπάτζετ και η ποιότητα του ρόστερ φυσικά και είναι σημαντικά, όμως το πιο σημαντικό είναι να φέρνεις μαζί χαρακτήρες που ξέρουν να κερδίζουν. Πρέπει να εντάσσεις τους σωστούς παίκτες, διατηρώντας τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα. Για εμάς, το σημαντικότερο είναι ο παίκτης που έρχεται να μπορεί να αποτελεί μέρος ενός οργανισμού που έχει νοοτροπία νικητή. Σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί».