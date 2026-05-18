Σαρώνει τα εισοδήματα ο πληθωρισμός: Κόβουν από διακοπές και διασκέδαση οι Έλληνες

Ακρίβεια και πληθωρισμός «γονατίζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά. Δραστικές περικοπές σε διασκέδαση και τρόφιμα αποκαλύπτουν οι έρευνες ΙΟΒΕ και ΙΕΛΚΑ.

Η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους ζωής διαμορφώνει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με τη διαρκή συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Το κύμα των ανατιμήσεων προκαλεί έντονη απαισιοδοξία και αίσθημα αβεβαιότητας, με τους καταναλωτές να βιώνουν καθημερινά τις επιπτώσεις των αυξήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας που δημοσίευσε το ΙΟΒΕ για τον Απρίλιο του 2026, το 71% των ερωτηθέντων διαπιστώνει σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού του κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών. Την ίδια στιγμή, το 69% των πολιτών εκφράζει ιδιαίτερα δυσοίωνες προβλέψεις, αναμένοντας περαιτέρω δυσχέρειες μέσα στο προσεχές έτος.

Η πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό το κλίμα οικονομικής εξάντλησης και ψυχολογικής πίεσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, έξι στους δέκα καταναλωτές προχωρούν πλέον σε αναβολή αγορών που αφορούν την ένδυση και την προσωπική φροντίδα, ενώ πάνω από το 50% έχει περικόψει αισθητά τα έξοδα που σχετίζονται με τη διασκέδαση, την εστίαση και τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών διακοπών.

Παράλληλα, οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται ριζικά: το 42% των πολιτών αναζητά συστηματικά εκπτώσεις και προσφορές, ένα 40% επιλέγει πιο οικονομικά προϊόντα, ενώ το 36% έχει προχωρήσει σε περικοπές ακόμα και στα απολύτως βασικά είδη διατροφής και τα προϊόντα παντοπωλείου.

Απλησίαστα τα παγωτά και τα φρούτα

Το διαρκές κύμα των αυξήσεων έχει εκτοξεύσει τις τιμές σε εποχικά είδη, όπως τα παγωτά και τα φρούτα, καθιστώντας τα δυσπρόσιτα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Οι πληθωριστικές πιέσεις, άλλωστε, δεν επηρεάζουν απλώς τον τρόπο που ψωνίζουν οι καταναλωτές, αλλά αναδιαμορφώνουν συνολικά την καθημερινότητά τους, περιορίζουν τις επιλογές τους και υποβαθμίζουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Εφόσον το αυξημένο κόστος διαβίωσης διατηρείται, η συνεχιζόμενη ανησυχία για το οικονομικό μέλλον εδραιώνεται ως η νέα πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία.

