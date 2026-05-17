Ούτε Champions, ούτε… Europa η Ελλάδα: Την περίμεναν στο βάθρο, επήλθε Κατρ-ακύλα

Οι ελπίδες που είχε η Ελλάδα για... βάθρο στην Eurovision καταποντίστηκαν στην βαθμολογία, με τον Ακύλα να καταλαμβάνει τελικά την 10η θέση. Πρώτη η Βουλγαρία με την Ντάρα και το Bangaranga.

Ο Ακύλας εντυπωσίασε τα πλήθη με το Ferto, όμως οι προβλέψεις που ήθελαν τον Έλληνα καλλιτέχνη μέχρι και την 3η θέση της φετινής διοργάνωσης δεν επιβεβαιώθηκαν, καταλαμβάνοντας την 10η με 220 βαθμούς.

Μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision ήταν η Βουλγαρίας με την εντυπωσιακή Ντάρα και το Bangaranga που ξεσήκωσε το κοινό και συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Ισραήλ.

Τρίτη βγήκε η Ρουμανία με 296 βαθμούς, ενώ η Αυστραλία που το τελευταίο διάστημα κέρδισε έδαφος, κατέλαβε την 4η θέση, έχοντας κατεβάσει στον φετινό διαγωνισμό την πασίγνωστη, Delta Goodrem.

Έτσι, το νέο ραντεβού της Eurovision θα δοθεί για την Σόφια το 2027.

Aναλυτικά η κατάταξη της πρώτης δεκάδας:

Η Βουλγαρία 1η με 516 βαθμούς.

Το Ισραήλ 2ο με 343 βαθμούς.

Η Ρουμανία 3η με 296 βαθμούς.

Η Αυστραλία 4η με 287 βαθμούς.

Η Ιταλία 5η με 281 βαθμούς.

Η Φινλανδία 6η με 279 βαθμούς.

Η Δανία 7η με 243 βαθμούς.

Η Μολδαβία 8η με 226 βαθμούς.

Η Ουκρανία 9η με 221 βαθμούς.

Η Ελλάδα 10η με 220 βαθμούς.