Αυτή είναι η εντυπωσιακή Dara που ξε-σήκωσε την Eurovision (pics-vid)

Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με την Dara να ξεσηκώνει το κοινό με το Bangaranga, σηκώνοντας στο φινάλε της βραδιάς το μεγάλο βραβείο.

Η 27χρονη τραγουδίστρια αποτελεί ένα από τα κορυφαία ονόματα στον καλλιτεχνικό χώρο της πατρίδας της με μεγάλες επιτυχίες, ενώ φυσικά ξεχωρίζει και για την εντυπωσιακή παρουσία της στην σκηνή.

Η τραγουδίστρια πήρε 204 βαθμούς από τις επιτροπές και 312 από το κοινό. Στο σύνολο κέρδισε 516 βαθμούς. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από το 2017 χώρα είχε να κερδίσει και επιτροπές και televoting!

Το νικητήριο τραγούδι έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού το συνυπογράφει ο μετρ της διοργάνωσης Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτώρια Χαλκίτη είχε αναλάβει τα φωνητικά.

Η Dara, έγινε γνωστή το 2015, αφού έφτασε στον τελικό της βουλγαρικής έκδοσης του The X Factor, ενώ το 2016, κυκλοφόρησε το πρώτο της single "K'vo ne chu" μέσω της Virginia Records.

