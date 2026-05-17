Akylas για 10η θέση στη Eurovision: «Πάλι κουβά, είμαι στεναχωρημένος ίσως να μας αδίκησαν λίγο»

Μετά το τέλος του μεγάλου τελικού της Eurovision, ο Akylas παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Eurovision Νight», τις πρώτες του δηλώσεις, φανερώνοντας ότι τον στενοχώρησε η 10η θέση που κατέκτησε η Ελλάδα, καθώς είχε προσδοκίες για πολύ ψηλότερα.

Με μεγάλη ειλικρίνεια ο Akylas ανέφερε ότι είναι ευγνώμων στον κόσμο που τον επέλεξε για να διαγωνιστεί στη Eurovision, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ίσως αδικήθηκε λίγο.

«Πάλι κουβά! Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος, γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω πραγματικά. Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να είμαι σε αυτό τον μεγάλο διαγωνισμό.

Και πραγματικά, να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι, έδωσα το εκατό, το 200% εκατό της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σίγουρα λυπάμαι. Τι να πω; Εντάξει, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ», πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ για όλα, να ‘στε καλά», επανέλαβε ο Akylas.

