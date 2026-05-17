Ομορφιά, λάμψη και απλότητα

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς που λέγεται Champions League θα έχει γνώριμους πρωταγωνιστές. Βάρτα και Περούτζια θα κοντραριστούν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν με φόντο το ευρωπαϊκό στέμμα και αν κάποιος πει ότι αυτό δεν είναι δίκαιο ή αναμενόμενο θα πει ψέματα.

Πριν έναν χρόνο η πολωνική Βάρτα και η ιταλική Περούτζια αναμετρήθηκαν στον τελικό σε πολωνικό έδαφος και νίκησαν οι Ιταλοί. Φέτος ο τελικός είναι σε ιταλικό έδαφος αλλά το ποιος θα είναι νικητής θα το μάθουμε σε λίγες ώρες. Ομολογουμένως οι δύο ομάδες έφτασαν πανάξια στον τελικό καθώς εδώ και σχεδόν οκτώ μήνες έπαιξαν ωραίο και αποτελεσματικό βόλεϊ με αποκορύφωμα τους ημιτελικούς στην Inalpi Arena.

Η Περούτζια παρουσιάστηκε στο Final 4 ως φαβορί και στο πρώτο μέρος του διημέρου το επιβεβαίωσε. Οι παίκτες του Λορεντσέτι παρουσίασαν ένα άρτιο σύνολο που ουσιαστικά, με εξαίρεση το τελευταίο μέρος του τρίτου σετ, δεν απειλήθηκαν ποτέ. Η πρωταθλήτρια Ιταλίας και κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου έχει ένα ξεκάθαρο σημείο αναφοράς, τον Τζιανέλι. Ο πασαδόρος της ομάδας δεν είναι απλά ένας εξαιρετικός οργανωτής ούτε μόνο ένας ηγέτης αλλά ένας παίκτης με μια μοναδική ικανότητα, να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους.

Ο Μπεν Τάρα πραγματοποιεί μια καλή σεζόν αλλά όλη αυτή η σεζόν και ταυτόχρονα η πολύ καλή εικόνα του στον ημιτελικό απέναντι στη Βαρσάβα έχει να κάνει με τον Τζιανέλι. Ο πασαδόρος της Περούτζια του δημιούργησε άριστες προϋποθέσεις με τον Τυνήσιο να εκτελεί με άνεση ξανά και ξανά. Το μπλοκ της πολωνικής ομάδας δεν ήταν δυνατό να τον αντιμετωπίσει καθώς ο Τζιανέλι διάβασε κάθε αδυναμία της απέναντι πλευράς.

Με τον Πλοντίσκι σε πολύ καλή μέρα επίσης και τον Τζιανέλι να βάζει το παιχνίδι και τους κεντρικούς του όλα έγιναν πιο απλά. Άλλωστε η Περούτζια είναι μια ομάδα που έχει και ποιότητα και βάθος κάτι που άλλαξε τις ισορροπίες. Και φυσικά η ιταλική ομάδα έχοντας πετάξει από πάνω της και την ταμπέλα του looser αλλά και το «πρέπει» σε παιχνίδια σαν αυτό καταφέρνει να διαχειριστεί με άνεση τη συνθήκη.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τη Βάρτα. Η Βάρτα έπαιξε ήδη έναν τελικό Champions League, τον περσυνό, κατέκτησε πριν λίγες μέρες το πρωτάθλημα Πολωνίας και πλέον είναι μια ομάδα πιο ώριμη από ότι πριν 12 μήνες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως έχει γίνει καλύτερη σε αυτό το διάστημα.

Η Ζιράτ είναι μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και μεγάλες φιλοδοξίες. Ο Αμπντούλ Αζίζ έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση ενώ και το δίδυμο Φορνάλ-Κλεβενό βοήθησε κατά πολύ. Ωστόσο και σε αυτό το παιχνίδι η διαφορά δυναμικής στους πασαδόρους ήταν κομβική. Ο Ταβάρες είναι στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του. ο Πορτογάλος πασαδόρος της Βάρτα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και αυτό φάνηκε όταν η τουρκική ομάδα πίεσε από το σερβίς και η Βάρτα έπρεπε να επιτεθεί σε πιο δύσκολες συνθήκες.

Παρότι ο Μπιένιεκ δεν έμοιαζε με… λεφτά στην τράπεζα ο Ταβάρες κατάφερε να του δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις ενώ παράλληλα αξιοποίησε τους πολύ δυνατούς και αθλητικούς ακραίους του. Τόσο ο Ράσελ όσο και ο Κβόλεκ έκαναν τη ζωή δύσκολη στην απέναντι πλευρά με τους κεντρικούς της Ζιράτ να αδυνατούν να κάνουν τη διαφορά πάνω στο φιλέ.

Η πορεία της Βάρτα από πέρυσι μέχρι και σήμερα είναι ταχύτατα ανοδική και αυτό επιβεβαιώθηκε και εντός και εκτός συνόρων. Πλέον ο τελικός δεν φέρνει την Περούτζια ως μεγάλο και ακλόνητο φαβορί καθώς οι διαφορές των ομάδων δεν είναι τόσο έντονες. Και επιπλέον η παρουσία της πολωνικής ομάδας στον τελικό δεν αποτελεί υπέρβαση αλλά τον πρώτο στόχο καθώς ο δεύτερος είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Παρόλα αυτά η Περούτζια είναι ίσως η καλύτερη ομάδα της τελευταίας τριετίας γιατί από τη μία παίζει πολύ ωραίο βόλεϊ και από την άλλη ξέρει να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις. Όλα αυτά συνηγορούν πως ο τελικός θα είναι υπόθεση λεπτών ισορροπιών και πως παρότι η Περούτζια παραμένει φαβορί όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.