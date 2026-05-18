Το πρώτο βίντεο του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό, «μου έχετε δώσει δύναμη» - Ευχαρίστησε τον Μαλλιαρό

Ένα βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου ανέβασε στο Instagram ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά πριν μερικές ημέρες.

Έξι ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Δομίνικο, ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε ένα βίντεο για να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έχουν στείλει τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση. «Άπειρα μηνύματα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη», είπε ο 22χρονος.

Σχετικά με την κατάστασή του δεν είπε κάτι συγκεκριμένο αλλά διαβεβαίωσε ότι «πάνε καλά τα πράγματα». Έχει γίνει γνωστό ότι θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στις ΗΠΑ, ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό με τα πόδια του.

Ειδική μνεία έκανε στον συμπαίκτη του στο Survivor Μάνο Μαλλιαρό, που προσπάθησε να αποσοβήσει το ατύχημα, λέγοντας ότι ο ισχυρός δεσμός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους θα κρατήσει για μία ζωή.

Ολόκληρο το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου στο βίντεο

«Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω.

Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα. Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη.

Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά.

Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».

