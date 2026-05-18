Οι Καβαλίερς ισοπέδωσαν τους Πίστονς και έφυγαν για τους τελικούς της Ανατολής!

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη (125-94) στο Game 7, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Oι φιλοξενούμενοι στον έβδομο αγώνα της σειράς, μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις και προηγήθηκαν με 22-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 17 πόντων (47-64).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Καβαλίερς δεν έριξαν ρυθμό, εκτόξευσαν την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους και «καθάρισαν» με χαρακτηριστική ευκολία τη νίκη που τους χάρισε την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.

Πλέον, οι Καβαλίερς θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Νιου Γιορκ Νικς, με τους Νεοϋορκέζους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας, στοχεύοντας στο να βρεθούν στους NBA Finals.

O Nτόνοβαν Μίτσελ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς έχοντας 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

