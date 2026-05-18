Όλα όσα έγιναν στο συνέδριο της Ν.Δ.: Τα μηνύματα, οι αιχμές, τα «πηγαδάκια»

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, σαφή διλήμματα στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και «καρφιά» υπήρξαν στο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, σαφή διλήμματα στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και «καρφιά» υπήρξαν στο τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που έγινε σαφές είναι πως η μητέρα των μαχών θα δοθεί για την αύξηση των ποσοστών συσπείρωσης, με την προσοχή να στρέφεται στους απογοητευμένους ψηφοφόρους που μετακινήθηκαν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Ο πρωθυπουργός μίλησε εκ νέου χθες για εκλογές το 2027, ωστόσο παράλληλα κάλεσε σε ετοιμότητα τον κομματικό μηχανισμό. Ουσιαστικά στο γαλάζιο στρατόπεδο ετοιμάζονται για έναν… μαραθώνιο μέχρι τις επόμενες εκλογές και στο συνέδριο ξεδιπλώθηκε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί.

Στην ομιλία του στο συνέδριο της Ν.Δ ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε εκ νέου το διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κοινό που δεν θέλει περιπέτειες, είπε «αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση;».

Παράλληλα εστίασε στην υλοποίηση μιας σειράς προεκλογικών υποσχέσεων, λέγοντας «κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη» και σημείωσε «η Συμφωνία Αλήθειας γίνεται Συμβόλαιο Αποτελέσματος». Μάλιστα είπε πως στο ερώτημα «γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία;» η απάντηση είναι : γιατί έχουμε για σταθερή πυξίδα μας το σύνθημα «το είπαμε- το κάναμε»

Περιέγραψε δε την στρατηγική που θα ακολουθηθεί για μια τρίτη τετραετία, κάνοντας αναφορά στο σύνθημα του συνεδρίου «Μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030». Ειδικότερα μίλησε για έναν οδικό χάρτη με τρεις προορισμούς: ο πρώτος είναι η ευημερία που θα φθάνει σε όλους, ο δεύτερος είναι μια πατρίδα ασφαλής και ο τρίτος η θεσμική «αναγέννηση» του κράτους και της δημόσιας ζωής, με αιχμή ένα νέο Σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις.

Η αναφορά Μητσοτάκη στους παρόντες που γράφουν ιστορία

Υπενθυμίζεται πως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς (ο οποίος πάντως έχει διαγραφεί και έχουν αναζωπυρωθεί τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του). Μάλιστα οι απουσίες αυτές συζητήθηκαν στα «πηγαδάκια» του συνεδρίου.

Πάντως στην ομιλία του χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα σαφές μήνυμα, λέγοντας «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους». Παράλληλα με το βλέμμα στραμμένο σε ένα δεξιό κοινό, μίλησε εκ νέου για «πατριώτες του καναπέ» και εστίασε σε μια σειρά κινήσεων της κυβέρνησης στα πεδία της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

Ταυτόχρονα πάντως με τα μηνύματα σε ένα παραδοσιακό «γαλάζιο» ακροατήριο από την κυβέρνηση δεν θέλουν να αφήσουν χώρο στα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσεγγίσουν ένα κεντρώο κοινό. Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός σημείωσε «δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, η ΝΔ είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα». Παράλληλα «φωτογράφισε» χωρίς να κατονομάσει τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη και όπως είπε «κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981».

Ποιες ομιλίες συζητήθηκαν

Σίγουρα μια ομιλία που συζητήθηκε ήταν αυτή του Νίκου Δένδια και στην οποία είπε για το DNA της παράταξης. «Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό» σημείωσε και υπογράμμισε χαρακτηριστικά «δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό»

Στο συνέδριο ενδιαφέρον είχαν τα μηνύματα που εξέπεμψαν στις ομιλίες τους υπουργοί. «Στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας. Ψήφο προοπτικής» σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης. Προσέθεσε επίσης πως «δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την Παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς».

«Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους. Νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Νικούν όταν καταλαβαίνουν ότι ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δίστασαν. Θυμάται εκείνους που τόλμησαν» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης

Από την πλευρά του ο Αδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο διακύβευμα των εκλογών του 2027, μίλησε για την σημασία της σταθερότητας, ενώ σημείωσε πως πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη.

Πηγή: ethnos.gr