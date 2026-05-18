NBA: Τα ζευγάρια των τελικών σε ανατολική και δυτική περιφέρεια

Η μάχη για το πρωτάθλημα στο NBA έχει «φουντώσει», αφού πλέον απέμειναν τέσσερις διεκδικητές, με τους Θάντερ να συνεχίζουν την υπεράσπιση των σκήπτρων τους.

Οι περσινοί πρωταθλητές θα βρεθούν ξανά στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά τους Σαν Αντόνιο Σπερς, που στην regular season αποδείχθηκαν «κακός δαίμονας» και απειλούν να εκθρονίσουν τους Θάντερ.

Όσον αφορά την ανατολική περιφέρεια, οι Νικς θα δώσουν το παρών για δεύτερη σερί σεζόν στους τελικούς, όμως αυτή τη φορά θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, που πέταξαν εκτός τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και το πρόγραμμα:

Δυτική περιφέρεια

Game 1 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (19/5, 3:30)

Game 2 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (21/5, 3:30)

Game 3 Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (23/5, 3:30)

Game 4 Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (25/5, 3:00)

Game 5* Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (27/5, 3:30)

Game 6* Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (29/5, 3:30)

Game 7* Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (31/5, 3:00)

*Aν χρειαστεί

Ανατολική περιφέρεια

Game 1 Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς (20/5, 3:00)

Game 2 Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς (22/5, 3:00)

Game 3 Κλίβελαντ Καβαλίερς - Νιου Γιορκ Νικς (24/5, 2:00)

Game 4 Κλίβελαντ Καβαλίερς - Νιου Γιορκ Νικς (26/5, 3:00)

Game 5* Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς (28/5, 3:00)

Game 6* Κλίβελαντ Καβαλίερς - Νιου Γιορκ Νικς (30/5, 3:00)

Game 7* Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς (2/6, 2:00)

*Aν χρειαστεί