Σε χαμηλούς ρυθμούς ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-76 στη Μύκονο και κάνοντας το 2-0 στη σειρά προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα συναντήσει σε 10 μέρες τον ΠΑΟΚ.

Το «τριφύλλι» είχε και πάλι ελλείψεις, αφού οι Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, Κώστας Σλούκας και Τζέντι Όσμαν (δεν είναι δηλωμένος στην Stoiximan GBL) δεν ήταν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, με τους «πράσινους» όμως να κάνουν τη δουλειά τους -παρά και την κούραση- και να προκρίνονται στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Εκεί θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ, που έχει ήδη περάσει στους «4» της Stoiximan Greek Basketball League, με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να διεξάγεται στις 28 Μαΐου.

Πρώτοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Ματίας Λεσόρ (5/7 διπ., 8/11 βολές) και Ντίνος Μήτογλου (5/9 διπ., 9 ριμπ.), με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να είναι εξαιρετικός με άλλους 16 (3/5 διπ., 2/4 τριπ., 7 ριμπ., 5 ασ., 2 κλεψ.). Στους 15 ο Τι Τζέι Σορτς (3/7 διπ., 2/5 τριπ., 3 ασ., 3 ριμπ.).

Από την πλευρά της Μυκόνου Betsson πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Τζάστιν Μπριγκς με 17 πόντους (8/13 διπ.), με τον Καλίντ Μουρ να προσθέτει άλλους 13 (5/9 διπ., 6 ριμπ.). Στους 10 ο Δημήτρης Σκουλίδας (2/2 διπ., 2/3 τριπ.).

Κλειστό ματς και ισορροπία

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να επιβάλει τον ρυθμό του, όπως και στο πρώτο ματς, από νωρίς, με τους Γκραντ και Μήτογλου να κάνουν στο 2' το 0-4. Η Μύκονος από την άλλη δεν ήθελε να την... πατήσει ξανά και με τον Σκουλίδα να έχει 5 σερί πόντους προηγήθηκε με 8-7 στο 3΄, με τους Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο με συνεχόμενα σουτ από την περιφέρεια να γράφουν το 12-13 στο 6'. Ο Μήτογλου στο 7' διαμόρφωσε το 14-17, με το «τριφύλλι» να μην μπορεί να ξεφύγει και τους γηπεδούχους να πλησιάζουν στον πόντο (18-19) στο τέλος του δεκαλέπτου με τον Μουρ.

Ανέβασε απόδοση ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν πήρε διαφορά

Ο Ρέι με την εκκίνηση της δεύτερης περιόδου με τρίποντο έδωσε το προβάδισμα στη Μύκονο με 21-19, με τους «πράσινους» με τον Λεσόρ και το καλάθι και φάουλ του Γκριγκόνις στο 12' να κάνουν το 21-24. Μπριγκς και Μάντζαρης όμως με σερί 5-0 έβαλαν και πάλι μπροστά τους γηπεδούχους με 26-24 στο 14', με τον Σκουλίδα (8π., 2/3 τριπ.) μάλιστα στο 15' με τρίποντο να πηγαίνει τη Μύκονο στο +5 (31-26). Κάπου εκεί ξεκίνησε να παίρνει προσπάθειες ο Λεσόρ (9π.), με τον Γάλλο σέντερ με προσωπικό σερί 6-0 να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 31-32 στο 17', με τον Ρογκαβόπουλο στο 18' να γράφει το 31-35 και να πηγαίνει το επιμέρους στο 9-0. Ο Κάναντι με τρίποντο απάντησε για το 34-35, αλλά οι Μήτογλου (8π.) και Ρογκαβόπουλος (9π.) στο 19' διαμόρφωσαν το 34-39. Με τον Σορτς με 5 σερί πόντους στο 20' να κάνει το 39-44 και τον Μπριγκς σε μόλις 0,6" να γράφει το 41-44 του ημιχρόνου.

Με Σορτς και Ρογκαβόπουλο το «τριφύλλι» σε διψήφιες διαφορές

Άπλμπι και Σκουλίδας με την έναρξη της τρίτης περιόδου έριξαν τη διαφορά στον πόντο (46-47), με τη Μύκονο να εκμεταλλεύεται τα λάθη του Παναθηναϊκού και να βρίσκει πόντους στον αιφνιδιασμό. Η «πράσινη» απάντηση ήρθε δια χειρός Ρογκαβόπουλου (13π.), που με 4 σερί πόντους έκανε το 46-51 στο 24', με τον Σορτς με 2/2 βολές να διαμορφώνει το 46-53 και το «τριφύλλι» να ολοκληρώνει το 6-0. Ο Αμερικανός άσος (12π.) πήρε μπρος και την σκυτάλη από τον Ρόγκα και με 4 δικούς του πόντους έστειλε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (49-59) στο 26΄. Ο Σορτς είχε βρει ρυθμό, ο Ρογκαβόπουλος ήταν παντού στο γήπεδο και ο πρώτος με τρίποντο έφτασε τους 15 κι έκανε το 51-62. Ο Χέις στο 27' διαμόρφωσε το 51-64, με τους Τηγάνη και Κάρδαρη να θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή στη συνέχεια και με δύο ανάποδα σφυρίγματα σε Χέις-Λεσόρ και τεχνική ποινή να ωθούν τη Μύκονο να μειώσει σε 57-65 στο 28'. Το τρίποντο του Γκραντ και το φόλοου του Καββαδά ήταν αυτά που διαμόρφωσαν το 61-70 του δεκαλέπτου.

Εύκολα στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός και τώρα ΠΑΟΚ

Ο Λεσόρ (13π.) με καλάθι και φάουλ με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έστειλε και πάλι τον Παναθηναϊκό σε διψήφια διαφορά (61-73), με τον Γάλλο σέντερ να παίρνει προσπάθειες στη συνέχεια, τους «πράσινους» να έχουν υπομονή και καλή κυκλοφορία και να φτάνουν για πρώτη φορά στο +16 (61-77) στο 33' και τον Λεσόρ στους 17 πόντους. Ο Γκριγκόνις στο 34' έκανε το 63-80, με τον Μήτογλου (13π.) με 2/2 βολές να ρίχνει ουσιαστικά τίτλους τέλους στο ματς στο 34' (63-82). Ο Αταμάν πέρασε στο παιχνίδι και τους Σαμοντούροβ και Κουζέλογλου, με τα πάντα να έχουν κριθεί και τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 με το τελικό 76-90.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 41-44, 61-70, 76-90

