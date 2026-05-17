Θρίαμβος της Mercedes στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ, άτυχος ο Φερστάπεν

Η Mercedes-AMG πανηγύρισε μεγάλη επιστροφή στις νίκες στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ, κατακτώντας την κορυφή έπειτα από δέκα χρόνια.

Το πλήρωμα της Winward Racing με τους Μάρο Ένγκελ, Λούκα Στολζ, Φάμπιαν Σίλερ και Μαξίμ Μαρτάν οδήγησε τη Mercedes-AMG GT3 στη νίκη, εκμεταλλευόμενο τα προβλήματα της αδελφής Mercedes.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Lamborghini Huracan της Abt, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Aston Martin της Walkenhorst. Ο αγώνας είχε βροχή, στρατηγικές ανατροπές και πολλές μηχανικές βλάβες.

Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε κοντά στη νίκη στο ντεμπούτο του στον θρυλικό αγώνα αντοχής, όμως η Mercedes της ομάδας του εγκατέλειψε ουσιαστικά τη μάχη τρεις ώρες πριν το τέλος λόγω σπασμένου ημιαξονίου. Τελικά, το πλήρωμα επέστρεψε μόνο για τον τελευταίο γύρο και κατετάγη 38ο.