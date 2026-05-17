Θρίαμβος της Mercedes στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ, άτυχος ο Φερστάπεν

Το πλήρωμα της Winward Racing με τους Μάρο Ένγκελ, Λούκα Στολζ, Φάμπιαν Σίλερ και Μαξίμ Μαρτάν οδήγησε τη Mercedes-AMG GT3 στη νίκη, εκμεταλλευόμενο τα προβλήματα της αδελφής Mercedes.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Lamborghini Huracan της Abt, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Aston Martin της Walkenhorst. Ο αγώνας είχε βροχή, στρατηγικές ανατροπές και πολλές μηχανικές βλάβες.
Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε κοντά στη νίκη στο ντεμπούτο του στον θρυλικό αγώνα αντοχής, όμως η Mercedes της ομάδας του εγκατέλειψε ουσιαστικά τη μάχη τρεις ώρες πριν το τέλος λόγω σπασμένου ημιαξονίου. Τελικά, το πλήρωμα επέστρεψε μόνο για τον τελευταίο γύρο και κατετάγη 38ο.