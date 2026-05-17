Οκόμπο για Μονακό: «Θα επιστρέψω όταν εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που μου δόθηκαν».

Ο Έλι Οκόμπο έστειλε μήνυμα στη διοίκηση της Μονακό σχετικά με την επιστροφή του στην ομάδα.

Ο Γάλλος διεθνής γκαρντ απείχε από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στα δύο τελευταία ματς, επικαλούμενος τα χρέη που υπάρχουν προς το πρόσωπό του.

Ο Οκόμπο δεν έπαιξε κόντρα στην Παρί και την Μπουλαζάκ και ο ίδιος ανέφερε σχετικά με όσα συμβαίνουν στους Μονεγάσκους με μία ανάρτηση στα social media:

«Η ικανοποίησή μου, η φιλοδοξία μου και η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι στο γήπεδο. Αντιμετωπίζουμε διαφορετικές καταστάσεις εντός της ομάδας. Θα επιστρέψω όταν εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις που μου δόθηκαν».