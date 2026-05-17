Master των Masters ο Σίνερ!

Ο ασυναγώνιστος Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Κάσπερ Ρουντ στα δύο σετ στον τελικό της Ρώμης και έφτασε στο ιστορικό Career Golden Masters!

Σε απίστευτη κατάσταση ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, ξεπέρασε το εμπόδιο του 27χρονου Δανού (Νο.25) με 6-4, 6-4 σε 1 ώρα και 45 λεπτά και κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στη διοργάνωση της πατρίδας του. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος Ιταλός μετά τον Αντριάνο Πανάτα το 1976, που σηκώνει αυτό το τρόπαιο!

Πλέον, έχει στην κατοχή του και τους εννέα Masters τίτλους (Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη, Καναδάς, Σινσινάτι, Σανγκάη, Παρίσι), κάτι που είχε πετύχει μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Εκείνος, όμως, ήταν 31 ετών όταν ολοκλήρωσε τη συλλογή, ενώ ο Σίνερ είναι μόνο 24!

Ο Γιάνικ έγινε και ο πρώτος που κερδίζει έξι Masters στη σειρά (Παρίσι, Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη) και ο δεύτερος μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2010 που κατακτάει και τα τρία χωμάτινα 1000άρια της σεζόν.

Είναι τέτοια η κυριαρχία του αυτή τη στιγμή, που μετράει 34 σερί νίκες σε Masters και 29 σερί νίκες στο tour! Πραγματικά, δείχνει ασταμάτητος, ειδικά τώρα που είναι εκτός δράσης ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Κάρλος Αλκαράθ, από τον οποίο θα έχει αύριο απόσταση 2.740 βαθμών στο ranking.

O Ρουντ έκανε ό,τι μπορούσε στον τελικό και υπήρχαν σημεία που πίεσε τον Σίνερ, όμως δεν απέφυγε την πέμπτη straight sets ήττα του σε ισάριθμους αγώνες με τον Ιταλό.

Αν και πέτυχε πρώτος μπρέικ και προηγήθηκε με 0-2, ο Σίνερ είχε την άμεση απάντηση και με ένα ακόμα μπρέικ στο 4-4, καθάρισε το σετ και έβαλε βάσεις νίκης.

Μπήκε και με φόρα στο δεύτερο σετ, με αποτέλεσμα να «σπάσει» τον Ρουντ μόλις στο πρώτο γκέιμ. Aν και απειλήθηκε με μπρέικ στο 4-3, κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του και να κλείσει τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4.

Αυτός είναι ο 29ος τίτλος καριέρας (10ο Masters) για τον φοβερό και τρομερό Γιάνικ, που θα πάει στο Παρίσι για το Roalnd Garros φιλοδοξώντας να γράψει ξανά ιστορία: αν κατακτήσει το τρόπαιο θα ολοκληρώσει και τη συλλογή των Grand Slam!

Κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση στο tour, θα είναι έκπληξη αν δεν τα καταφέρει...