Με τον Τζόουνς να αγγίζει το νταμπλ-νταμπλ (28π., 9ασ.) ο Άρης Betsson επιβλήθηκε της ΑΕΚ του τρομερού Χαραλαμπόπουλου (30π.) με 90-81, ισοφάρισε την προημιτελική σειρά σε 1-1 κι όλα θα κριθούν στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στη Sunel Arena στις 25 Μαΐου.

Σε ακόμα ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μίλησε η έδρα. Ο Άρης πήρε τη νίκη για το 1-1 και θα τα δώσει όλα την επόμενη εβδομάδα για να σπάσει την έδρα της ΑΕΚ και να προκριθεί στα ημιτελικά. Με τη σειρά της η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας και να συναντήσει εκείνη στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό.

Ο Μπράις Τζόουνς είχε 28 πόντους και 9 ασίστ, τον ακολούθησε σε απόδοση ο Αμίν Νουά (14π., 12ριμπ.) και πιο πίσω ήταν ο Άρνολντας Κουλμπόκα με 12 πόντους και ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 11 πόντους. Για την ΑΕΚ, που μοίρασε 26 ασίστ και αγωνίστηκε χωρίς τον Δημήτρη Κατσίβελη (ίωση), ξεχώρισε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 30 πόντους και 5/7 τρίποντα, ενώ ο Γκρεγκ Μπράουν πέτυχε 17 πόντους.

«Καυτός» Χαραλαμπόπουλος, ελαφρύ προβάδισμα οι γηπεδούχοι

Μετά από ένα νευρικό ξεκίνημα, όπου οι δύο ομάδες έβρισκαν σκορ από τα 6,75μ. (3-6), ο Άρης προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό. Νουά και Τζόουνς βοήθησαν για το 12-8, όμως ο Χαραλαμπόπουλος είχε πάρει… φωτιά και με 16 προσωπικούς πόντους με 4/4 τρίποντα, έβαλε την ΑΕΚ μπρoστά με 15-21. Εκεί όμως, οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 10-2 για το 25-23 της πρώτης περιόδου με buzzer beater τρίποντο του Άντζουσιτς.

Με τον Άντζουσιτς να δίνει λύσεις στην επίθεση, το σκορ έγινε 31-27, όμως η ΑΕΚ απάντησε με τα μακρινά σουτ των Χαραλαμπόπουλου και Μπάρτλεϊ (34-34). Ο Τζόουνς πρόσφερε με σκορ και δημιουργία (41-35), αλλά οι φιλοξενούμενοι με καλή κυκλοφορία της μπάλας και αποδέκτη τον Μπράουν έμεναν κοντά (43-41). Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 52-49 μετά από εκατέρωθεν τρίποντα και τον Χαραλαμπόπουλο να φτάνει τους 23 πόντους με 5/5 τρίποντα.

Ανέβηκε ο Τζόουνς, άντεξε ο Άρης στην πίεση της ΑΕΚ

Σε κάθε προσπάθεια του Άρη να ξεμακρύνει, η ΑΕΚ απαντούσε (58-58), ο Τζόουνς όμως είχε βρει ρυθμό και κρατούσε την ομάδα του πρωτοπόρο με 64-60. Μπράουν και Χαραλαμπόπουλος κρατούσαν επαφή με το σκορ (69-68), χωρίς να αφήνουν την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς να νιώσει ασφάλεια. Έτσι, το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε σε απόσταση ενός καλαθιού μετά το λέι απ του Μήτρου-Λονγκ για το 71-68.

Με οδηγό τον Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ προσπέρασε για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο με 71-72, οι γηπεδούχοι απάντησαν με σερί 7-0 μαζί με το τρίποντο του Κουλμπόκα για το 78-72. Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα μοίραζαν καλά την μπάλα, Νάναλι και Μπράουν αξιοποιούσαν τις ευκαιρίες και ο Μπάρτλεϊ με βολές έφερε το ματς στα ίσια (80-80 στο 37’). Στο 1,5’ πριν το φινάλε ο Κουλμπόκα κερδίζοντας έξυπνα τρεις βολές έκανε το 85-81, ο Μπάρτλεϊ αστόχησε στο τρίποντο, όχι όμως και ο Τζόουνς, ο οποίος έγραψε το 88-81 στα 45’’. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν κι έτσι οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 90-81, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης, Τεφτίκης

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 71-68, 90-81

