Βαλένθια: Πήρε την νίκη απέναντι στην Μπιλμπάο και τώρα... Final-4

Η Βαλένθια κέρδισε με 88-83 στην έδρα της την Μπιλμπάο για την 32η αγωνιστική της ΑCB, και ετοιμάζεται για το Final-4 της Αθήνας. Ντεμπούτο για τον Άλβαρο Καρντένας που αγωνιζόταν στο Περιστέρι.

Η Βαλένθια πήρε τη νίκη με 88-83 απέναντι στην Μπιλμπάο πριν την μάχη του Final-4. Η ομάδα του Μαρτίνεθ έκλεισε στο +12 (21-9) ενώ στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν αέρα +18 (47-29) πόντων. Στο δεύτερο μέρος η Μπιλμπάο έκανε την ανατροπή και πέρασε μπροστά με 55-59, όμως οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με 88-83.

Πρωταγωνιστές της Βαλένθια ήταν οι Κάμερον Τέιλορ 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, και Μπράξτον Κι με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ντεμπούτο για την Βαλένθια έκανε ο Άλβαρο Καρντένας ο οποίος δανεικός στο Περιστέρι, χωρίς να πετύχει κάποιο καλάθι.

Για την Μπιλμπάο ξεχώρισαν οι Τζάστιν Γιαβόρσκι με 31 πόντους και Τρίγκβι Χλίνασον με 12 πόντους και 8 ριμπαόυντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-9, 47-29, 62-60, 88-83