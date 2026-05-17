Πανόραμα GBL: Έκλεισε θέση στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός, ισοφάρισε σε 1-1 ο Άρης Betsson την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός έκανε την δουλειά του στη Μύκονο, πήρε την νίκη με 90-76 και πέρασε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος με 2-0, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.
Αντίθετα ο Άρης έκανε το 1-1, παίρνοντας τη νίκη με 90-81 απέναντι στην ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη και έστειλε την σειρά σε τρίτο παιχνίδι.
Το πανόραμα των play-offs
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2-0
Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76
Κολοσσός - Ολυμπιακός 58-97
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 2-0
Παναθηναϊκός - Μύκονος Betsson 99-75
Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός 76-90
3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON 2-0
ΠΑΟΚ - Περιστέρι Betsson 91-79
Περιστέρι Betsson - ΠΑΟΚ 72-77
4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ BETSSON 1-1
ΑΕΚ - Άρης Betsson 87-81
Άρης Betsson - ΑΕΚ 90-81
ΑΕΚ - Άρης Betsson* (25/5, 19:00)
*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Ολυμπιακός - ΑΕΚ/Άρης Betsson
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ