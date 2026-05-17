Πανόραμα GBL: Έκλεισε θέση στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός, ισοφάρισε σε 1-1 ο Άρης Betsson την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 απέναντι στη Μύκονο (76-90) και έκλεισε ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της Basket League, ενώ ο Άρης πήρε τη νίκη (90-81) και έκανε το 1-1 απέναντι στον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την δουλειά του στη Μύκονο, πήρε την νίκη με 90-76 και πέρασε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος με 2-0, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Αντίθετα ο Άρης έκανε το 1-1, παίρνοντας τη νίκη με 90-81 απέναντι στην ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη και έστειλε την σειρά σε τρίτο παιχνίδι.

Το πανόραμα των play-offs

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2-0

Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76

Κολοσσός - Ολυμπιακός 58-97

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 7. ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON 2-0

Παναθηναϊκός - Μύκονος Betsson 99-75

Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός 76-90

3. ΠΑΟΚ - 6. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON 2-0

ΠΑΟΚ - Περιστέρι Betsson 91-79

Περιστέρι Betsson - ΠΑΟΚ 72-77

4. ΑΕΚ - 5. ΑΡΗΣ BETSSON 1-1

ΑΕΚ - Άρης Betsson 87-81

Άρης Betsson - ΑΕΚ 90-81

ΑΕΚ - Άρης Betsson* (25/5, 19:00)

*Αν χρειαστούν οι τρίτοι προημιτελικοί στις σειρές

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ/Άρης Betsson

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ