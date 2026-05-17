Μάζεψαν υπογραφές για το κόμμα Καρυστιανού, παρόντες ο Αυγερινός και ο πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης

Αύριο υποβάλλεται στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, και σήμερα μεταδόθηκαν ζωντανά οι υπογραφές που «έπεσαν».

Οι εικόνες μεταδόθηκαν ζωντανά -μέσω Facebook- από το γραφείο της στενής συνεργάτιδας της κυρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι. Στο βίντεο φαίνονται να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος φίλοι και υποστηρικτές της κυρίας Καρυστιανού.

Αυτός που ανέβασε το live είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης και επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης. Οι κυρίες Καρυστιανού και Γρατσία ήταν ντυμένες στα μαύρα και υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο.

Στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία βρισκόταν και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, που συστρατεύθηκε με την κυρία Καρυστιανού.

«Γράφουμε όλοι μαζί Ιστορία, την καλή και τη σωστή Ιστορία», έλεγε η κυρία Καρυστιανού, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. «Εύχομαι όλα να πάνε κατ' ευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας», είπε από την πλευρά της η κυρία Γρατσία.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της την προσεχή Πέμπτη, 21 Μαΐου, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη.

