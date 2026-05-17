Eurovision 2026: Η στιγμή που η Δανία «υιοθετεί» τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου που έμεινε μόνος στο Green Room

Μπορεί ο ανταγωνισμός να είναι στα ύψη κάθε χρόνο στην Eurovision, ωστόσο, οι εκπρόσωποι των χωρών έχουν αποδείξει ότι η μουσική πράγματι ενώνει αφού οι φιλίες μεταξύ των καλλιτεχνών μπορεί να κρατούν μέχρι και χρόνια!

Έτσι και φέτος, μέλη από την αποστολή της Δανίας έγιναν viral με μια πολύ απλή κίνηση που έκαναν το βράδυ του μεγάλου τελικού προς τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι οπαδοί του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έδειξαν την απέραντη εκτίμησή τους προς την Δανία, και τους εκπροσώπους της αφού χθες το βράδυ (17.05.2026) τα μέλη της πέρασαν να δουν πώς τα πηγαίνει ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος φαινόταν να έχει μείνει ολομόναχος στο τραπέζι της χώρας του.

Πριν από τον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, οι διαγωνιζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί για την παρουσίαση των τραγουδιών για τις κριτικές επιτροπές κάθε χώρας, οι οποίες τα βαθμολογούν ανεξάρτητα από το televoting.

Σε μια στιγμή, ο Sam Battle, που εμφανίζεται με το όνομα Look Mum No Computer, για λογαριασμό του το Ηνωμένου Βασιλείου με το τραγούδι του, Eins, Zwei Drei έμεινε μόνος του για μερικά λεπτά. Καθώς εξελισσόταν το Jury Show – λόγω τεχνικών προβλημάτων οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ξαναρχίσουν βιαστικά τις πρόβες – με αποτέλεσμα ο Sam να κάτσει μόνος στο Eurovision Green Room.

Τότε, ένας άνδρας από το τραπέζι της δανέζικης αποστολής άφησε τον τραγουδιστή Søren Torpegaard Lund με το συγκρότημα Før Vi Går Hjem για να πλησιάσει τον μοναχικό Βρετανό. Παρατηρώντας αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο, οι θαυμαστές επαίνεσαν τους Δανούς για την πράξη καλοσύνης τους.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X ο Sam Battle φαίνεται να κάθεται μόνος του όταν τον πλησιάζει ένα μέλος από την συμμετοχή της Δανίας και να του προσφέρουν μια θέση στο τραπέζι της Δανίας, την οποία δέχεται με χαρά – στριμώχνοντας τον εαυτό του στον ήδη γεμάτο καναπέ.

Στοχεύοντας τον επικεφαλής της βρετανικής αποστολής, αυτός ο χρήστης του X που δημοσίευσε το viral βίντεο, επεσήμανε πόσο περίεργο ήταν για έναν εκπρόσωπό «να κάθεται μόνος του στην κορυφή της εκπομπής της κριτικής επιτροπής», όπου οι βαθμοί είναι πιο κρίσιμοι. «Ευχαριστούμε τους Δανούς. Sam, σε υποστηρίζουμε…» έγραψε στο τέλος.

Sorry but if I was Head of Delegation for the UK I wouldn’t have my act sitting on his own at the top of the Jury show (when points matter) and them having to be adopted by lovely Denmark after the flag parade. Thank you to the Danes. Sam we support you…#Eurovision #UK pic.twitter.com/r5zuGl7yFo — Tom Cross (@TomCross_) May 15, 2026

Παρά τις καλές σχέσεις που δημιούργησε ο Βρετανός εκπρόσωπος στον διαγωνισμό με οτυς υπόλοιπους καλλιτέχνες, τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε… μοναχικό, αφού συγκέντρωσε συνολικά 1 βαθμό – πράγμα που δεν προκαλεί εντύπωση αφού το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια στον διαγωνισμό να τερματίζει στο τέλος.

