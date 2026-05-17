Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ, καθώς επικράτησε με εντυπωσιακό τρόπο της Ολλανδίας με 38-33 και εξασφάλισε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 22 χρόνια, αφού η μοναδική προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 2005 στην Τυνησία.

Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα έδειξε από νωρίς χαρακτήρα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα δυνατό αντίπαλο. Παρότι οι Ολλανδοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν ακόμη και με τρία γκολ διαφορά, η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα και με εξαιρετική απόδοση σε άμυνα και επίθεση πέρασε μπροστά στο σκορ. Με πρωταγωνιστές τους Ελευθεριάδη και Παναγιώτου, αλλά και με υψηλό ρυθμό στο παιχνίδι της, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας σημαντικό προβάδισμα 20-14.

Στο δεύτερο μέρος, η «γαλανόλευκη» διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα χωρίς να επιτρέψει στην Ολλανδία να επιστρέψει. Οι Παπάζογλου, Παναγιώτου και Ελευθεριάδης συνέχισαν να οδηγούν επιθετικά την Εθνική, η οποία έφτασε ακόμη και στο +9, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Έτσι, με δύο νίκες απέναντι στους Ολλανδούς, μετά και το 29-27 στη Χαλκίδα, η Ελλάδα «σφράγισε» πανάξια την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί στη Γερμανία από τις 13 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 9-5, 10-9, 11-12, 13-17, 14-20 (ημ.), 17-22, 20-25, 24-29, 26-32, 27-36, 38-33.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Όλσον): Στάβαστ, Τεν Φέλντε 5, Πολ, Ντόρχελο, Σχάγκεν, Κόι 4, Φερστάινεν 3, Κλάικερς, Στάινς 5, Ντέβετζιτς, Σμιτς 1, Χούπετεν, Κλόμπε 2, Νάχτεγκαλ 6, Μπάγιενς 2, Ταμποάδα 5.

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής, Ελευθεριάδης 5, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λευτέρης Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Τόσκας 6, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Θανάσης Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 6, Στάθης 1.