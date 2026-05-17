Χάος στην Καταλονία και νίκη Ντι Τζιαναντόνιο στο δραματικό MotoGP

Ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο πανηγύρισε σπουδαία νίκη στο GP Καταλονίας του MotoGP, σε έναν αγώνα γεμάτο ατυχήματα, διακοπές και ανατροπές.

Το Grand Prix ολοκληρώθηκε μετά από δύο κόκκινες σημαίες και τρεις εκκινήσεις, με τη διάρκεια να περιορίζεται στους 12 γύρους.

Η πρώτη διακοπή προκλήθηκε έπειτα από σοβαρή σύγκρουση του Álex Márquez με τη μοτοσυκλέτα του Pedro Acosta, ενώ ακολούθησε νέο χάος στη δεύτερη εκκίνηση με ατύχημα του Johann Zarco.

Στην τελική μάχη, ο Ντι Τζιαναντόνιο εκμεταλλεύτηκε τις μάχες των αντιπάλων του και πέρασε στην κορυφή λίγους γύρους πριν το τέλος. Ο Χόρχε Μαρτίν εγκατέλειψε μετά από επαφή με τον Ραούλ Φερνάντεθ, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου.