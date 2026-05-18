Η Κούβα προετοιμάζεται: Προμηθεύτηκε 300 drones και σχεδιάζει επιθέσεις σε Γκουαντάναμο και αμερικανικά πλοία

Κλιμακώνεται η εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ κατά της Κούβας, με την Αβάνα να προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Μάλιστα, σύμφωνα με το Axios, έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι πρόσφατα η Κούβα άρχισε να συζητά σχέδια για τη χρήση τους, με στόχο επιθέσεις στην αμερικανική βάση στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, σε στρατιωτικά πλοία των ΗΠΑ και ενδεχομένως στο Κι Γουέστ της Φλόριντα, 90 μίλια βόρεια της Αβάνας.

Οι απόρρητες πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση του Axios, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για αμερικανική στρατιωτική δράση, καταδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πλέον την Κούβα απειλή, λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία drones και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

"Είναι ανησυχητικό, όταν σκεφτόμαστε ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες βρίσκονται τόσο κοντά και μια σειρά κακόβουλων παραγόντων, από τρομοκρατικές ομάδες έως καρτέλ ναρκωτικών, από Ιρανούς έως Ρώσους", δήλωσε επίσης ο αξιωματούχος και προσέθεσε πως πρόκειται για μία "αυξανόμενη απειλή".

Ο αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Κούβα την Πέμπτη 14/5 και προειδοποίησε χωρίς περιστροφές τους αξιωματούχους της χώρας να μην εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Τους προέτρεψε επίσης να καταργήσουν το ολοκληρωτικό καθεστώς τους, προκειμένου να τερματιστούν οι καταστροφικές αμερικανικές κυρώσεις.

"Κατέστησε σαφές ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τους αντιπάλους μας, προκειμένου να προωθήσουν εχθρικές ατζέντες στο ημισφαίριό μας", ανέφερε χαρακτηριστικά ο εν λόγω αξιωματούχος. "Το δυτικό ημισφαίριο δεν μπορεί να είναι το πεδίο δράσης των αντιπάλων μας", προσέθεσε.

Η Κούβα προμηθεύεται από το 2023 επιθετικά drones "διαφορετικών δυνατοτήτων" από τη Ρωσία και το Ιράν και τα έχει αποθηκεύσει σε στρατηγικές τοποθεσίες σε ολόκληρο το νησί, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τον τελευταίο μήνα, Koυβανοί αξιωματούχοι ζήτησαν περισσότερα drones και στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία, ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Ο ίδιος άνθρωπος επικαλέστηκε πληροφορίες από υποκλοπές, οι οποίες έδειχναν επίσης ότι Kουβανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών "προσπαθούν να μάθουν πώς το Ιράν μας αντιστάθηκε".

Οι ανησυχίες για επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων έχουν ενταθεί, λόγω της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν ως αντίδραση στις επιθέσεις των ΗΠΑ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα drones του Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, συνέβαλαν στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και απείλησαν γειτονικά κράτη του Περσικού Κόλπου, παράλληλα με τις επιθέσεις με πυραύλους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έως και 5.000 Κουβανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει για τη Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία και ότι ορισμένοι ενημέρωσαν τους στρατιωτικούς ηγέτες του νησιού σχετικά με την αποτελεσματικότητα του πολέμου με drones.

Η Ρωσία έχει πληρώσει στην κυβέρνηση της Κούβας περίπου 25.000 δολάρια για κάθε στρατιώτη που έχει αποσταλεί στην Ουκρανία, εκτιμούν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

"Αποτελούν μέρος του μηχανισμού εκμετάλλευσης του Πούτιν. Μαθαίνουν τις ιρανικές τακτικές. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε", δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν ότι η Κούβα αποτελεί άμεση απειλή, ή ότι σχεδιάζει ενεργά να επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα. Η Αβάνα δεν έχει τη δυνατότητα να κλείσει το Στενό της Φλόριντα με τον ίδιο τρόπο που το Ιράν έχει παραλύσει τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

"Αξίζει, όμως, να σημειωθεί πόσο κοντά βρίσκονται -90 μίλια", τόνισε ο αξιωματούχος. "Δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία νιώθουμε άνετα", προσέθεσε.

Η Κούβα προετοιμάζει τους Κουβανούς για αμερικανική επίθεση

Σημειώνεται πως η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας, σύμφωνα με επίσημες επαρχιακές ιστοσελίδες, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δημοσίευσε "οικογενειακό οδηγό" για την "προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα".

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στο κομμουνιστικό νησί, που βρίσκεται 150 χλμ. από τις ακτές τους, επικαλούμενες την "εξαιρετική απειλή" που θέτει η Κούβα για την εθνική τους ασφάλεια.

Το ολιγοσέλιδο έγγραφο που συνέταξε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας και απευθύνεται σε "όλες τις κουβανικές οικογένειες", δίνει "πρακτικές" πληροφορίες για την "προστασία της ζωής από πιθανές επιθέσεις του εχθρού", σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στην "Πύλη του Πολίτη" (της επαρχίας) της Αβάνας".

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της επαρχίας Σάνκτι Σπίριτους, στα κεντρικά της χώρας ανάρτησε όλο το κείμενο σήμερα στην ιστοσελίδα του.

Με τίτλο "προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε" παρέχει μια σειρά από συστάσεις που αρχίζουν από την προετοιμασία ενός "σακιδίου πλάτης για την οικογένεια με πόσιμο νερό, τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα ατομικής υγιεινής" και καταλήγουν στην προσοχή που πρέπει να δίνεται στον "συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές".

Στο έγγραφο ενθαρρύνονται οι πολίτες να μάθουν πρώτες βοήθειες και τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης μέσω των τοπικών συμβουλίων πολιτικής προστασίας.

Η νησιωτική χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, με πολλούς Κουβανούς να μην έχουν πρόσβαση σε αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι επίσης κρίσιμη, καθώς η χώρα δεν έχει πλέον αποθέματα καυσίμων. Οι ατελείωτες, επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις σε συνοικίες της Αβάνας τις τελευταίες ημέρες.