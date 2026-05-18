Παρελθόν από την Σαραγόσα μετά από τρεις μήνες ο Πλάθα (pic)

Ο Ζοάν Πλάθα έκατσε στον πάγκο της Σαραγόσα στις 17 Φεβρουαρίου και τελικά η θητεία του αποδείχθηκε μικρή. Η ισπανική ομάδα μόλις τρεις μήνες αργότερα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους.
Αυτό έγινε μετά την ήττα με 101-83 από την Μανρέσα για την ACB. Θυμίζουμε πως μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα η Σαραγόσα είναι 16η στο ισπανικό πρωτάθλημα μα ρεκόρ 9-22.
Χρέη head coach θα αναλάβει ο Γκονθάλο Γκαρσία Ντε Βιτόρια, όπως αναφέρει η ανάρτηση του συλλόγου.
ℹ️ Joan Plaza y Casademont Zaragoza separan sus caminos— Casademont Zaragoza (@casademontBZ) May 17, 2026
El equipo queda bajo la dirección de Gonzalo García de Vitoria (@Gonzalo_GV).
Mañana a las 11.00h, el secretario técnico, Pedro Llompart, y Gonzalo comparecerán ante los medios de comunicación.
