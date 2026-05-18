Παρελθόν από την Σαραγόσα μετά από τρεις μήνες ο Πλάθα (pic)

Μετά από τρεις μήνες ο Ζοάν Πλάθα αποτελεί παρελθόν από την Σαραγόσα.

Ο Ζοάν Πλάθα έκατσε στον πάγκο της Σαραγόσα στις 17 Φεβρουαρίου και τελικά η θητεία του αποδείχθηκε μικρή. Η ισπανική ομάδα μόλις τρεις μήνες αργότερα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους.

Αυτό έγινε μετά την ήττα με 101-83 από την Μανρέσα για την ACB. Θυμίζουμε πως μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα η Σαραγόσα είναι 16η στο ισπανικό πρωτάθλημα μα ρεκόρ 9-22.

Χρέη head coach θα αναλάβει ο Γκονθάλο Γκαρσία Ντε Βιτόρια, όπως αναφέρει η ανάρτηση του συλλόγου.