Η Zeekr στο επίκεντρο μιας βραδιάς αφιερωμένης στην αριστεία και την καινοτομία

Η Zeekr συμμετείχε ως χορηγός στα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2026, σε μια ξεχωριστή βραδιά που τίμησε την κορυφαία ελληνική γαστρονομία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην Αίγλη Ζαππείου, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας, των επιχειρήσεων, των media και του πολιτισμού. Μέσα σε αυτό το υψηλού κύρους περιβάλλον, η παρουσία της Zeekr ανέδειξε τη φυσική σύνδεση ανάμεσα στη σύγχρονη πολυτέλεια, την τεχνολογική εξέλιξη και την αναζήτηση της αριστείας — αξίες που εμπνέουν εξίσου τόσο τη γαστρονομία όσο και τη κινητικότητα του μέλλοντος.

Κεντρικό σημείο της παρουσίας της μάρκας αποτέλεσε το εντυπωσιακό Zeekr 001, το premium αμιγώς ηλεκτρικό shooting brake μοντέλο που προσέλκυσε τα βλέμματα των καλεσμένων με τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τη δυναμική του αισθητική. Η παρουσία του στον χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε ως μια σύγχρονη έκφραση καινοτομίας και design, συμπληρώνοντας ιδανικά τη φιλοσοφία της βραδιάς.

Η συμμετοχή της Zeekr στα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2026 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της μάρκας να στηρίζει θεσμούς που προάγουν τη δημιουργικότητα, την ποιότητα και τη συνεχή εξέλιξη. Όπως οι κορυφαίοι Έλληνες chefs επαναπροσδιορίζουν τη γαστρονομική εμπειρία με έμπνευση και τόλμη, έτσι και η Zeekr επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της ηλεκτρικής μετακίνησης μέσα από τεχνολογία αιχμής, προηγμένο design και μία νέα αντίληψη premium κινητικότητας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε εορταστική ατμόσφαιρα, επιβεβαιώνοντας ότι όταν η καινοτομία συναντά την αυθεντικότητα και η αισθητική συνδυάζεται με την εμπειρία, δημιουργούνται στιγμές που ξεχωρίζουν.