Ουρές, ξύλο, δακρυγόνα: Χάος σε Αμερική και Ευρώπη για... ένα ρολόι 400 ευρώ

Ουρές, ξύλο, δακρυγόνα: Σκηνές χάους και επεισοδίων δημιουργήθηκαν σε Βρετανία, Ευρώπη και ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο μετά την κυκλοφορία της νέας συλλεκτικής έκδοσης ρολογιού της Swatch σε συνεργασία με τον πολυτελή οίκο Audemars Piguet.

Χιλιάδες ήταν αυτοί που κατασκήνωσαν κυριολεκτικά έξω από τα καταστήματα για ημέρες, ελπίζοντας να αποκτήσουν ένα από τα ρολόγια «Royal Pop» αξίας 400 ευρώ.

Πολύ γρήγορα όμως η κατάσταση μετατράπηκε σε χάος, με ξύλο και σπρωξίματα μεταξύ των επίδοξων αγοραστών ενώ αστυνομικοί με σκύλους προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη.

Για παράδειγμα, στη Βρετανία αναφέρθηκαν επεισόδια στο Λονδίνο, το Κάρντιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ και το Σέφιλντ, καθώς εκατοντάδες προσπαθούσαν μανιωδώς να αποκτήσουν τα πολύχρωμα ρολόγια, τα οποία ήδη μεταπωλούνται στο διαδίκτυο για χιλιάδες λίρες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν πλήθη να σπρώχνουν και να περνούν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα έξω από το κατάστημα της Swatch στο Λονδίνο, το Σάββατο το πρωί. Το χάος ανάγκασε τους αστυνομικούς να επιβάλουν μέτρα ενώ το κατάστημα αναγκάστηκε να κλείσει και ενημέρωσε πως δεν θα πουλά τα ρολόγια εκεί.

Police dogs deployed to control frenzied crowds stampeding for ultra-rare Swatch watches worth up to £15,000 each



Chaos erupted at Swatch stores worldwide as scalpers queued for days for a tiny limited run of just 335 special-edition timepieces.



Shocking footage shows huge… pic.twitter.com/ok9NNzhRGm — G R I F T Y (@GriftReport) May 17, 2026

Αργότερα η Swatch ανακοίνωσε ότι όλα τα καταστήματα στο Λονδίνο, καθώς και εκείνα σε Λίβερπουλ, Μπέρμιγχαμ, Σέφιλντ και Γλασκώβη, δεν θα άνοιγαν.

Καταστήματα έκλεισαν επίσης στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ, μετά από βίαια επεισόδια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν συμπλοκές καθώς κόσμος όρμησε με το που άνοιξαν οι πόρτες. Βίντεο δείχνουν εκατοντάδες να σπρώχνονται βίαια, να πετούν καρέκλες.

Μάρτυρες περιέγραψαν «απόλυτο πανδαιμόνιο» σύμφωνα με την Daily Mail, καθώς οι εξαντλημένοι φρουροί ασφαλείας δυσκολεύονταν να ελέγξουν το πλήθος.

À Paris, Bordeaux ou Lyon, des files interminables devant des boutiques Swatch afin de mettre la main sur un modèle avec l'horloger de luxe Audemars Piguet. Objectif pour certains : faire une bonne affaire en revendant ces montres. Mais à Lille, notamment, ceux qui avaient dormi… pic.twitter.com/Hh8n8E1nD6 — franceinfo (@franceinfo) May 16, 2026

Επεισόδια και στην Ευρώπη

Στο Παρίσι, αστυνομικοί φέρονται να χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να ελέγξουν πλήθος περίπου 300 ατόμων έξω από κατάστημα της Swatch, αφού προκλήθηκαν ζημιές στη πρόσοψη του καταστήματος.

Στο Μιλάνο της Ιταλίας ξέσπασαν καβγάδες έξω από κατάστημα της Swatch την ώρα του ανοίγματος, ενώ στην Ολλανδία η αστυνομία επενέβη σε εμπορικό κέντρο κοντά στη Χάγη, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι έξω από άλλο κατάστημα.

Τα καταστήματα Swatch σε Άμστερνταμ και Ουτρέχτη παρέμειναν επίσης κλειστά την Κυριακή, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε θα ανοίξουν ξανά.

Φρενίτιδα και στις ΗΠΑ

Ο πανικός εξαπλώθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλήθη συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα της Swatch στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Ο Τζον ΜακΙντός, που περίμενε στην ουρά από την Τετάρτη, περιέγραψε το χάος στο άνοιγμα ως «σαν mosh pit» - που γίνονται σε πανκ και μέταλ συναυλίες. Ο ΜακΙντός παραδέχτηκε ότι σκόπευε να μεταπωλήσει το ρολόι σχεδόν αμέσως για κέρδος. Άλλος πελάτης, που συστήθηκε ως Μακ, είπε ότι περίμενε πέντε ημέρες στην ουρά πριν καταφέρει να μπει. «Ήταν αρκετά χαοτικά… άγρια κατάσταση, αλλά κατάφερα να μπω», είπε. «Η λιανική τιμή είναι περίπου 400 δολάρια — μόλις πούλησα ένα για 4.000 δολάρια.»

Chaos erupted outside Swatch stores in NYC and across the globe as cut-throat resellers and watch enthusiasts impatiently waited for a new release. pic.twitter.com/rOhXolBLYn — New York Post (@nypost) May 16, 2026

Μεταπώληση έως και 3.000 λίρες

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, ορισμένοι πωλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ήδη αναρτήσει τα ρολόγια στο διαδίκτυο για έως και 3.000 λίρες — παρότι η επίσημη τιμή λιανικής είναι μόλις 335 λίρες.

Η συνεργασία έχει προκαλέσει τεράστια ζήτηση επειδή τα ρολόγια Audemars Piguet συνήθως κοστίζουν πάνω από 15.000 λίρες, καθιστώντας την έκδοση της Swatch τη μοναδική ευκαιρία για πολλούς συλλέκτες να αποκτήσουν κάτι που θυμίζει τα διάσημα σχέδια της πολυτελούς μάρκας.

Καθώς αυξανόταν η κριτική για τα επεισόδια έξω από τα καταστήματα, η Swatch κάλεσε τους πελάτες να μην συρρέουν μαζικά στα καταστήματα ενημερώνοντας ότι η συλλογή Royal Pop θα παραμείνει διαθέσιμη για αρκετούς μήνες.

Πηγή: ethnos.gr