NBA: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον MVP

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο αστέρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχε 305 περισσότερους πόντους από τον δεύτερο Νίκολα Γιόκιτς.
Στην τρίτη θέση ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα και ακολούθησε ο Λούκα Ντόντσιτς. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Κέιντ Κάνινγκχαμ, ενώ ψήφους έλαβαν και οι Τζέιλεν Μπράουν, Κάουι Λέοναρντ και Ντόνοβαν Μίτσελ.
Αναλυτικά:
|Παίκτης / Ομάδα
|1η Θέση
|2η Θέση
|3η Θέση
|4η Θέση
|5η Θέση
|Σύνολο
|Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ / Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
|83
|13
|3
|1
|0
|939
|Νίκολα Γιόκιτς / Ντένβερ Νάγκετς
|10
|48
|37
|4
|1
|634
|Βίκτορ Ουεμπανιάμα / Σαν Αντόνιο Σπερς
|5
|38
|47
|10
|2
|589
|Λούκα Ντόντσιτς / Λος Άντζελες Λέικερς
|0
|1
|8
|60
|23
|250
|Κέιντ Κάνινγκχαμ / Ντιτρόιτ Πίστονς
|2
|1
|3
|11
|42
|117
|Τζέιλεν Μπράουν / Μπόστον Σέλτικς
|0
|1
|2
|14
|30
|89
|Καουάι Λέοναρντ / Λος Άντζελες Κλίπερς
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|Ντόνοβαν Μίτσελ / Κλίβελαντ Καβαλίερς
|0
|0
|0
|0
|1
|1