NBA: Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον MVP

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε ξανά MVP στο ΝΒΑ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να τερματίζει στην δεύτερη θέση.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο αστέρας των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχε 305 περισσότερους πόντους από τον δεύτερο Νίκολα Γιόκιτς.

Στην τρίτη θέση ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα και ακολούθησε ο Λούκα Ντόντσιτς. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Κέιντ Κάνινγκχαμ, ενώ ψήφους έλαβαν και οι Τζέιλεν Μπράουν, Κάουι Λέοναρντ και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Αναλυτικά:

Παίκτης / Ομάδα 1η Θέση 2η Θέση 3η Θέση 4η Θέση 5η Θέση Σύνολο
Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ / Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 83 13 3 1 0 939
Νίκολα Γιόκιτς / Ντένβερ Νάγκετς 10 48 37 4 1 634
Βίκτορ Ουεμπανιάμα / Σαν Αντόνιο Σπερς 5 38 47 10 2 589
Λούκα Ντόντσιτς / Λος Άντζελες Λέικερς 0 1 8 60 23 250
Κέιντ Κάνινγκχαμ / Ντιτρόιτ Πίστονς 2 1 3 11 42 117
Τζέιλεν Μπράουν / Μπόστον Σέλτικς 0 1 2 14 30 89
Καουάι Λέοναρντ / Λος Άντζελες Κλίπερς 0 0 0 0 1 1
Ντόνοβαν Μίτσελ / Κλίβελαντ Καβαλίερς 0 0 0 0 1 1
