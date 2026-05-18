Υποσχόμενη εμφάνιση στον διπλό αγώνα του Μονακό για την ομάδα Citroën Racing Formula E

Ο 9ος Γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIA Formula E πραγματοποιήθηκε στους εμβληματικούς δρόμους του Μονακό μπροστά από κατάμεστες κερκίδες και κάτω από τον όμορφο γαλάζιο ουρανό, σηματοδοτώντας έναν ξεχωριστό εντός έδρας αγώνα για την Citroën Racing Formula E Team. Παρά τη σκληρή δουλειά στα παρασκήνια, το τελικό αποτέλεσμα δεν έφτασε στο επίπεδο που η ομάδα γνωρίζει ότι μπορεί να επιτύχει.

Αποδείχθηκε ένα δύσκολο ξεκίνημα στον διπλό αγώνα του Μονακό, με τους δύο οδηγούς να αγωνίζονται να ξεκλειδώσουν την απόδοση στο παράθυρο(*) λειτουργίας των ελαστικών κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Με τα περιθώρια εύρεσης ιδανικών συνθηκών να είναι πιο στενά από ποτέ στο πρωτάθλημα, ο Jean-Éric Vergne εξασφάλισε την 9 η θέση στο grid (**), ενώ ο team-mate του Nick Cassidy ξεκίνησε από την 16 η θέση, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό των επίσημων δοκιμών.

Στον πρώτο αγώνα οι δυσκολίες στις κατατακτήριες δοκιμές άφησαν και τα δύο μονοθέσια εκτός κορυφής με τον Jean-Éric Vergne να ξεκινά από την 9 η θέση και τον Nick Cassidy να ξεκινά από την 16 η θέση

Ο χαοτικός 9ος Γύρος που περιπλέχθηκε από ποινές και αγωνιστικά συμβάντα είδε τον Nick Cassidy να τερματίζει στην 9 η θέση και τον Jean-Éric Vergne στην 16 η θέση.

Στον 10ο γύρο ο Γάλλος Jean-Éric Vergne εξασφάλισε δυνατό ξεκίνημα μετά από εντυπωσιακές επιδόσεις στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο δεύτερος αγώνας γεμάτος επαφές στην στενή πίστα του πριγκιπάτου, επηρέασε τα αποτελέσματα και των δύο οδηγών με τον Vergne να περνά τη γραμμή τερματισμού στην 16 η θέση και τον Nick Cassidy στην 18 η θέση

Η εστίαση τώρα μετατοπίζεται στην ανασυγκρότηση εν όψη μιας ισχυρότερης πρόκλησης στους επόμενους αγώνες

Ο πρώτος αγώνας του Σαββατοκύριακου παρουσίασε μια μοναδική στρατηγική πρόκληση, με λειτουργία Pit Boost μαζί με ένα μόνο εξάλεπτης διάρκειας Attack Mode. Η διαχείριση της ενέργειας, της θέσης στην πίστα και του χρονισμού αποδείχθηκε κρίσιμη σε ένα σιρκουί δρόμου όπου οι ευκαιρίες προσπέρασης είναι περιορισμένες.

Στον αγώνα, και οι δύο οδηγοί πάλεψαν σκληρά, αλλά παρεμποδίστηκαν από ποινές λόγω επαφών, με τον Cassidy να λαμβάνει ποινή 10 δευτερολέπτων, τερματίζοντας τελικά στην 9 η θέση. Αντίστοιχα στον Vergne, επιβλήθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό. Ο Γάλλος υπέστη αργότερα ένα κλατάρισμα και χρησιμοποίησε το pit stop που προέκυψε για να εκτίσει την ποινή του, ενώ τερμάτισε στον πρώτο αγώνα στην 16 η θέση.

Παρά το αποτέλεσμα, η ομάδα συγκέντρωσε πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες από τον εναρκτήριο αγώνα του Σαββατοκύριακου σε μία προσπάθεια να μετατρέψει αυτά τα διδάγματα σε μια ισχυρότερη απόδοση καθώς ακολουθούσε ο δεύτερος αγώνας στο Μονακό.

12η Σεζόν / Γύρος 10 / Κυριακή 17 Μαΐου

Ο 10ος Γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIA Formula E πραγματοποιήθηκε στην στενή πίστα δρόμου του Μονακό και πάλι μπροστά από κατάμεστες κερκίδες, ρίχνοντας την αυλαία σε ένα πολύ απαιτητικό Σαββατοκύριακο με διπλό αγώνα για την Citroën Racing Formula E Team.

Τα πρώτα θετικά δείγματα φάνηκαν στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Jean-Éric Vergne να κάνει μια δυνατή εμφάνιση για να περάσει στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας την 4 η θέση στο grid. Ο team-mate του Nick Cassidy ξεκίνησε από την 16 η θέση αφού δυσκολεύτηκε να βρει τη σωστή ισορροπία με το μονοθέσιο και τις ρυθμίσεις φρένων κατά τη διάρκεια του FP3 (***), επίδοση που τον έφερε σε δύσκολη θέση στον αγώνα.

Παρά το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα μπροστά στο κοινό του Μονακό, ο αγώνας αποδείχθηκε δύσκολος. Και οι δύο οδηγοί ανέφεραν προβλήματα στο στήσιμο και τη διαχείριση ενέργειας, με την ομάδα να συνεχίζει να αναζητά το βέλτιστο στήσιμο του μονοθεσίου σε ένα πρωτάθλημα όπου τα περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά.

Αμέσως μετά τα μέσα του αγώνα, και οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε ξεχωριστά συμβάντα που επηρέασαν ιδιαίτερα τους αγώνες τους. Η αρχική πρόοδος του Vergne εξουδετερώθηκε και τελικά τερμάτισε στην 16 η θέση, ενώ ο Cassidy πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 18 η θέση μετά από ένα ατυχές συμβάν.

Ο Vergne έδειξε την αγωνιστική του τεχνική σε δύσκολες συνθήκες κάνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, αλλά καθώς κατατάχθηκε εκτός της πρώτης 10άδας, αυτό δεν μετατράπηκε σε βαθμό για το πρωτάθλημα.

Αν και τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες της ομάδας, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του διπλού αγώνα του Μονακό θα αποδειχθούν πολύτιμα καθώς η Citroën Racing Formula E Team κοιτάζει μπροστά στο επόμενο στάδιο της σεζόν, όταν το Πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει στη Sanya της Κίνας στις 20 Ιουνίου.

Δηλώσεις:

Cyril Blais, επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για την ομάδα. Το Μονακό είναι πάντα μια περίπλοκη πρόκληση, ειδικά με τα πρόσθετα στρατηγικά στοιχεία όπως το Pit Boost και το Attack Mode. Υπήρχαν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια στις κατατακτήριες δοκιμές στον δεύτερο αγώνα, ιδιαίτερα από τον Jean-Éric, αλλά δεν μπορέσαμε να το μεταφράσουμε σε αποτελέσματα στην συνέχεια. Και οι δύο οδηγοί αγωνίστηκαν με εμπιστοσύνη στο μονοθέσιο, ειδικά στο φρενάρισμα, και αυτό στη Formula E είναι που κάνει σημαντική διαφορά. Τα συμβάντα στην πίστα κατά τη διάρκεια του αγώνα το επιδείνωσαν. Τώρα πρέπει να πάρουμε τα μαθήματα από το Μονακό, να ανασυνταχθούμε και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί στον επόμενο γύρο».

Nick Cassidy, οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο συνολικά. Υπάρχει σαφώς δουλειά να κάνουμε, αλλά μάθαμε πολλά στον διπλό αγώνα του Μονακό και θα προχωρήσουμε».

Jean-Éric Vergne οδηγός της ομάδας Citroën Racing Formula E:

«Οι κατατακτήριες δοκιμές ήταν πραγματικά θετικές στον δεύτερο αγώνα, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το μετατρέψουμε σε αποτέλεσμα. Είναι απογοητευτικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν μπορούμε να τις μεταφέρουμε στον αγώνα».

(*) Τα ελαστικά της Formula E, που παρέχονται αποκλειστικά από την Hankook, έχουν σχεδιαστεί ως γόμα παντός καιρού υψηλής αντοχής. Λόγω αυτού του μοναδικού σχεδιασμού «όλα σε ένα», τα ελαστικά έχουν ένα πολύ ευρύ θερμικό παράθυρο λειτουργίας που

κυμαίνεται μεταξύ 20 και 100 βαθμών Κελσίου, επιτρέποντας στους οδηγούς να επιτύχουν βέλτιστη πρόσφυση χωρίς να χρειάζονται θερμαντικά ελαστικών ή εξειδικευμένες γόμες για σλικ ή λάστιχα βροχής.

(**) «Grid» στην Formula E είναι η σειρά διάταξης των αγωνιστικών αυτοκινήτων στην πίστα πριν από την έναρξη ενός E-Prix. Οι οδηγοί κατατάσσονται σε κλιμακωτά ζεύγη με βάση την απόδοσή τους στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον ταχύτερο οδηγό να ξεκινάει από την πρώτη θέση, γνωστή ως «pole position».

Στη Formula E, το FP3 σημαίνει Ελεύθερες Δοκιμές Νο3. Είναι η τρίτη και τελευταία περίοδος δοκιμαστικών 30 λεπτών που πραγματοποιείται πριν από ένα αγώνα. Οι οδηγοί και οι ομάδες χρησιμοποιούν αυτόν τον χρόνο για να εξοικειωθούν με την πίστα, να δοκιμάσουν την αξιοπιστία του αυτοκινήτου τους, να βελτιώσουν τις ρυθμίσεις και να ελέγξουν την απόδοση των ελαστικών σε τυχόν μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Επειδή πρόκειται για περίοδο δοκιμών, οι χρόνοι που πραγματοποιούνται στο FP3 δεν επηρεάζουν ούτε καθορίζουν την γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα.

