Μπόλντγουιν για το buzzer-beater στο «T-Center»: «Το μεγαλύτερο σουτ στην καριέρα μου» (vid)

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν χαρακτήρισε το buzzer-beater που πέτυχε στο «T-Center» ως το μεγαλύτερο σουτ της καριέρας του.

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center» για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ουέιντ Μπόλντγουιν να διαμορφώνει το τελικό 85-83.

Ο αστέρας της τουρκικής ομάδας σχολίασε σε ένα βίντεο της καλύτερές του φάσεις μέσα στην σεζόν και χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ως το καλύτερο σουτ της καριέρας του.

«Αυτό είναι εμβληματικό. Game winner, bank shot. Παναθηναϊκός. Και λίγοι θεατρινισμοί στο τέλος για την διασκέδαση. Υπάρχει ένα μπλουζάκι σαν του Τζόρνταν που φτιάξανε στην Τουρκία. Ήταν τρομερό. Είναι το μεγαλύτερο σουτ στην καριέρα μου. Ήταν sold-out. Σπουδαία στιγμή» ανέφερε.

Δείτε το βίντεο: