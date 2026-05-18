Η ιστορία του χωρικού που δολοφόνησε τους γονείς του κι άλλους 17 γείτονες για να... καλύψει τα ίχνη του

Το έγκλημα - δυστυχώς - είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Δολοφονίες προμελετημένες ή εν βρασμώ ψυχής, ζωές χαμένες εξαιτίας της παράνοιας του δράστη, του μίσους που τον κατέκλυσε, του φθόνου, της επιθυμίας να κλέψει και για έναν σωρό ακόμα λόγους.

Αδιανόητο, αλλά συμβαίνει. Και κάπου ανάμεσα, ο Γιανγκ Τσιγκπέι, χωρικός από την Κίνα που καταγράφεται ως ένας από τους χειρότερους serial killer στην ιστορία της χώρας.

Μέχρι και το μεσημέρι της 28ης Σεπτέμβρη του 2016, ο Γιανγκ δεν είχε κάτι να κρύψει από τις Αρχές. Εκείνη την ημέρα, όμως, πήρε μια πολύ λάθος απόφαση, να επισκεφθεί το σπίτι των γονιών του στο Γιέμα της επαρχίας Γιουνάν για να ζητήσει τη βοήθειά τους. Το πάθος του για τον τζόγο τον είχε καταδικάσει να ζει μόνιμα με χρέη και αυτή τη φορά η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Το «όχι» που τον εξόργισε

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη στιγμή που άκουσε «όχι» στην έκκλησή του να του δώσουν χρήματα. Πήρε μια αξίνα και τους σκότωσε και τους δύο, αλλά αυτό - επίσης δυστυχώς - έχει ξανασυμβεί. Το πολύ περίεργο της υπόθεσης είναι αυτό που ακολούθησε. Ζώντας σε μια παράνοια και φοβούμενος ότι οι γείτονες τον είδαν να μπαίνει στο σπίτι των γονιών του, τους δολοφόνησε κι αυτούς.

Και μετά τους παραδίπλα και τους ακόμα πιο δίπλα. Στο τέλος του δολοφονικού του ξεσπάσματος, ο 27χρονος είχε δολοφονήσει εκτός από τους γονείς του, άλλους 17 ανθρώπους. Προέρχονταν από έξι διαφορετικές οικογένειες με το μικρότερο θύμα να είναι 3 ετών και το μεγαλύτερο 72.

Ο Γιανγκ συνελήφθη δύο μέρες αργότερα. Είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε να καλύψει τα ίχνη του και γι αυτό σκότωνε τον έναν μετά τον άλλον. Καταδικάστηκε σε θάνατο και η υπόθεσή του είναι μια από τις τρεις με τους περισσότερους νεκρούς στην Κίνα την τελευταία δεκαετία.

Πηγή: ethnos.gr