Σε καλό δρόμο ο Μαραμενίδης ενόψει Λος Άντζελες  

Σε καλό δρόμο βρίσκεται ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Formula Kite, που ολοκληρώθηκε στην Πορτογαλία, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε την 13η θέση μεταξύ 54 αθλητών από 26 χώρες, ανάμεσα στους οποίους ήταν αρκετά μεγάλα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

Μια πολύ καλή θέση, αν αναλογιστεί κανείς τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε ο 23χρονος ιστιοπλόος. Είχε θέμα με το σκάφος του, δέχθηκε ενστάσεις από Κινέζο αθλητή και όπως όλοι οι ιστιοπλόοι είχε αντίπαλο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επικρατούσε πολύ δυνατός αέρας, ισχυρά ρεύματα και έντονος κυματισμός. Ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος και έγιναν συναρπαστικές ιστιοδρομίες μέχρι και την τελευταία.

Ο Μαραμενίδης θα μπορούσε να είχε τερματίσει σε πολύ ψηλότερη θέση κι αυτό αποδεικνύεται από τα πλασαρίσματά του. Στις 12 από τις 19 ιστιοδρομίες του προγράμματος τερμάτισε κάτω από την 10η θέση.

Συγκεκριμένα σε δύο κούρσες τερμάτισε 3ος, σε τέσσερις 4ος, σε δύο 5ος, σε μια 6ος και 7ος και σε δύο 9ος. Στις δε τρεις ιστιοδρομίες που είχε το δικαίωμα να αφαιρέσει ως τις χειρότερές του οι συνολικοί βαθμοί ποινής ήταν 75!

Αυτό που κρατάει ο Έλληνας ιστιοπλόος είναι ότι έχει βρει τον αγωνιστικό ρυθμό και τη σταθερότητα που απαιτείται για να εξασφαλίσει πρώτα την πρόκριση της χώρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά την προσωπική του συμμετοχή. Θα είναι μεγάλη έκπληξη ο Μαραμενίδης να μην τα καταφέρει, διότι θεωρείται εξαιρετικός ιστιοπλόος και είναι καθαρά δικό του θέμα πού θα ανεβάσει τον προσωπικό του πήχη.

Ο Μαραμενίδης θα συνεχίσει την καθημερινή σκληρή δουλειά με προπονήσεις και μεγάλους αγώνες που θα τον βοηθήσουν να πετύχει τον στόχο του.