Λακατάμια Λευκωσίας: Μαθητές σκόρπισαν συγκίνηση, τιμώντας τα θύματα της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού

Με τον δέοντα σεβασμό στο δράμα του ποντιακού ελληνισμού, οι μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Λακατάμιας, λίγο έξω από τη Λευκωσία, σκορπώντας συγκίνηση, τίμησαν τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο γυμναστήριο του σχολείου και περιλάμβανε μουσική, χορό, απαγγελίες και δρώμενα.

Ειδικότερα, προβλήθηκε μήνυμα από ηθοποιούς της σειράς, «Κόκκινο Ποτάμι» για τον Πόντο, αναγνώσθηκαν αποσπάσματα για τους ξεριζωμένους Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου από το μυθιστόρημα «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου καθώς και από άλλα λογοτεχνικά κείμενα και η χορωδία του σχολείου παρουσίασε τα τραγούδια «Η Προσφυγιά» από τον δίσκο «Μικρά Ασία» των Αποστόλου Καλδέρα και Πυθαγόρα, «Πατρίδα Μοιρασμένη» και «Τόσοι καμοί τζαι μια ελπίδα».

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ποντιακοί χοροί, έγινε απαγγελία ποιημάτων, ενώ μαθητές παρουσίασαν με εξαιρετικό τρόπο το δρώμενο «Την πατρίδα μ' έχασα».

«Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα να τιμάται και να διδάσκεται η Γενοκτονία των Ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου, στα σχολεία της Κύπρου.

Αυτό έγινε πράξη και νομοθετικά. Έχουμε περάσει από τη Βουλή τη θέσπιση συγκεκριμένης ημέρας και αυτή είναι η 19η Μαΐου, για να τιμούμε τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα σχολεία μας θα τιμούν και θα διδάσκονται θέματα που αφορούν στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εργαστούν πάνω στο θέμα, στα παιδιά να μάθουν και να γνωρίσουν τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού. Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού ζούμε υπό κατοχή, αφού ζούμε σε μια κατεχόμενη πατρίδα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού κσι Νεολαίας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά του ο Άρης Τίρκας, διευθυντής του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Λακατάμιας, τόνισε ότι «από τη Σάντα στην Κερύνεια και από την Αμμόχωστο στην Τραπεζούντα ο πόνος είναι κοινός. Στα χνάρια της Ιστορίας τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν».

Τέλος, ο πρόεδρος του Ποντιακού Σωματείου «Νίκος Καπετανίδης, Γιώργος Γεωργιάδης», σημείωσε ότι «οι Πόντιοι είμαστε το κομμάτι των Ελλήνων που καταλαβαίνουμε περισσότερο από τον καθένα το δράμα του 1974. Είμαστε εδώ Πόντιοι και Κύπριοι γιατί δεν ξεχνάμε. Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ Ποντίων και Κυπρίων προγόνων. Μεταξύ άλλων κατέληξαν στην αγχόνη τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο. Νίκος Καπετανίδης και Ευαγόρας Παλληκαρίδης αγωνίστηκαν με τον ίδιο τρόπο και έδωσαν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο».

Να σημειωθεί ότι το σωματείο βρίσκεται στην Κύπρο, συμμετέχοντας στις τριήμερες εκδηλώσεις για τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Κύπρου, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η εκδήλωση στο Γυμνάσιο της Λακατάμιας ολοκληρώθηκε με 4ον Εθνικό Ύμνο που έψαλε η χορωδία του σχολείου.

