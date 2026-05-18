«Αμοιβαίο ενδιαφέρον για την επιστροφή του Λεμπρόν στους Καβαλίερς»

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει αβέβαιο και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Η σεζόν για τους Λος Άντζελες Λέικερς ολοκληρώθηκε και το καλοκαίρι ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ελεύθερος να διαλέξει την επόμενη ομάδα του.

Οι «Λιμνάνθρωποι» παραμένουν το φαβορί, ωστόσο αρκετές είναι οι ομάδες που διεκδικούν την υπογραφή του. Και μέσα σε αυτές είναι και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Μάλιστα, φαίνεται πως υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για την επιστροφή του «Βασιλιά». Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο Μπράντον Ρόμπινσον στο «BIGPLAY Cleveland Show».

«Ο Λεμπρόν δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του. Αλλά υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον με τους Καβαλίερς για την επιστροφή του» είπε ο insider του ΝΒΑ.