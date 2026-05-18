Σε φόρμα Τζουργκάρντεν και Σίριους, μία και σήμερα για την Άρσεναλ

Η 8η αγωνιστική του σουηδικού πρωταθλήματος φέρνει αντιμέτωπη την 5η Τζουργκάρντεν με την πρωτοπόρο Σίριους, η οποία πραγματοποιεί εκπληκτικό ξεκίνημα. Την υποβιβασμένη Μπέρνλι φιλοξενεί η επίδοξη πρωταθλήτρια Άρσεναλ.

Τέσσερις διαδοχικές νίκες για την Τζουργκάρντεν απέναντι στη Σίριους, με πιο πρόσφατη το 8-2 πριν από 8 μήνες.

Από δύο επιβλητικές επιτυχίες έρχεται η Τζουργκάρντεν, 6-0 την ουραγό Γκέτεμποργκ και 4-2 τη 10η ΑΪΚ. Πέρσι τερμάτισε στην 5η θέση, έχοντας υποστεί μόλις 2 ήττες σε 15 εντός έδρας παιχνίδια. Προς το παρόν η συγκομιδή στο σπίτι της είναι 2-1-1. Βασικοί αγωνίζονται οι διεθνείς Φινλανδοί Τένχο (αμυντικός) και Σίλτανεν (μέσος). Η Σίριους έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στην πρώτη κατηγορία και φέτος έκανε επιτέλους το ξεπέταγμα. Για την ώρα τουλάχιστον, βρίσκεται στην κορυφή με 7 νίκες και 1 ισοπαλία και περνάει ήδη από το μυαλό των ανθρώπων της η πιθανότητα για τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της. Την τελευταία διετία τερμάτισε 9η, μία σεζόν νωρίτερα 8η. Τιμωρημένος παραμένει ο αμυντικός Κάστεγκρεν (1 γκολ), ενώ τραυματίστηκε και θα λείψει ο επιθετικός Πέρσον. Οι εντυπωσιακές νίκες της Τζουργκάρντεν σε συνδυασμό με την ορμή της Σίριους σε αυτό το ξεκίνημα, καθιστούν την ισοπαλία πιθανότερο αποτέλεσμα στο σημερινό παιχνίδι.

Το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια ετοιμάζεται να πανηγυρίσει η Άρσεναλ, χωρίς βέβαια να θεωρεί κάτι δεδομένο. Μετά το ματς με την Μπέρνλι, θα ακολουθήσει το Σάββατο αυτό της τελευταίας αγωνιστικής και πάλι στο Λονδίνο, με τη 19 χλμ. απόστασης συμπολίτισσα Κρίσταλ Πάλας, η οποία είναι 6 σερί ματς χωρίς νίκη και θα έχει και ευρωπαϊκό τελικό 3 μέρες μετά. Επομένως, και οι συγκυρίες ευνοούν τους «κανονιέρηδες». Τραυματίστηκε ο διεθνής αμυντικός Γουάιτ (1 γκολ) και θα απουσιάσει. Η Μπέρνλι έρχεται από το εντός έδρας 2-2 με την Άστον Βίλα, σε ένα ματς όπου άνοιξε το σκορ στο 8’ και το έκλεισε στο 58’. Συμπλήρωσε 11 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη, έχοντας να πανηγυρίσει από τον Φεβρουάριο. Στο 2-3-13 ο εκτός έδρας υπολογισμός της, ενώ εμφανίζει τη χειρότερη άμυνα της Πρέμιερ, 73 γκολ σε 36 ματς, που μεταφράζεται σε δύο μέσο όρο ανά παιχνίδι. Στον α’ γύρο έχασε 2-0 από την Άρσεναλ με τέρματα στο πρώτο 35λεπτο.

Ο δρόμος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από πλευράς Άρσεναλ είναι ανοιχτός. Η Μπέρνλι βρήκε δίχτυα τους 4/6 πιο πρόσφατους αγώνες της και θα παίξει χωρίς άγχος, όπως έκανε και με τη Βίλα. Είναι αρκετά πιθανό να σκοράρει και το ενδεχόμενο αυτό δημιουργεί αξιόλογη απόδοση.

543. ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΣΙΡΙΟΥΣ X 3,50

552. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΜΠΕΡΝΛΙ 1&G 2,90