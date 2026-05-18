Βίρτους Μπολόνια: Υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο χέρι ο Άλστον (pic)

Η Βίρτους Μπολόνια αναμετρήθηκε με την Τρέντο για τα προημιτελικά του ιταλικού πρωταθλήματος και με το τελικό 102-71 έκανε το 1-0 στην σειρά.

Κατά την διάρκεια του αγώνα ο Ντέρικ Άλστον τραυματίστηκε και ο σύλλογος ανακοίνωσε πως θα υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο τρίτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.

Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως το πρόγραμμα αποθεραπείας θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες.