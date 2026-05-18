Βίρτους Μπολόνια: Υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο χέρι ο Άλστον (pic)

Η Βίρτους Μπολόνια αναμετρήθηκε με την Τρέντο για τα προημιτελικά του ιταλικού πρωταθλήματος και με το τελικό 102-71 έκανε το 1-0 στην σειρά.
Κατά την διάρκεια του αγώνα ο Ντέρικ Άλστον τραυματίστηκε και ο σύλλογος ανακοίνωσε πως θα υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο τρίτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.
Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως το πρόγραμμα αποθεραπείας θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες.
Virtus Pallacanestro Bologna comunica che, a seguito del trauma contusivo subito nella gara di ieri contro Trento, Derrick Alston Jr. ha riportato una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra. L'iter terapeutico verrà definito nei prossimi giorni pic.twitter.com/qYi8qfhVXj— Virtus Bologna (@VirtusBo) May 18, 2026