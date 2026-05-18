Ο MVP Σάι «έγραψε» ιστορία στο ΝΒΑ

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αναδείχθηκε MVP για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο ΝΒΑ και «έγραψε» τη δική του ιστορία στον «μαγικό κόσμο».

Αρχικά, έγινε μόλις ο 14ος παίκτης που καταφέρνει να κάνει το repeat. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος γκαρντ που το κάνει μετά τον Στεφ Κάρι (2014-15, 2015-16) και ο πρώτος παίκτης γενικά μετά τον Νίκολα Γιόκιτς (2020-21, 2021-22).

Σύμφωνα με το «ESPN» είναι ο πρώτος γκαρντ στην ιστορία της λίγκας που έχει κατά μέσο όρο 30 πόντους με 55% ποσοστό ευστοχίας και ο μόνος μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν που έχει 30 πόντους, 5 ασίστ και 50% ποσοστό ευστοχίας σε τέσσερις συνεχόμενες σεζόν.

Τέλος, είναι ο τρίτος παίκτης μετά τους Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (1961-62, 1963-64) και Έλτζιν Μπέιλορ (1961-62) που δεν είχε παιχνίδι στην regular season με λιγότερους από 20 πόντους.