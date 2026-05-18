Συνεχίζουν μαζί Χάρντεν και Καβαλίερς: Όλα δείχνουν πολυετής ανανέωση του «Μούσια»

Ο Τζέιμς Χάρντεν αναμένεται να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς για τα επόμενα χρόνια.

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ του «ESPN» μίλησε για το μέλλον του Τζέιμς Χάρντεν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και ανέφερε πως όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στην ομάδα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως ανεξάρτητα από το πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν για τους «Καβς», ο «Μούσιας» αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο και θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του οργανισμού για τα επόμενα χρόνια.

Φέτος στην κανονική περίοδο με τους Καβαλίερς ο Χάρντεν είχε 20,5 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 7,7 ασίστ σε 26 ματς και σε 14 αγώνες στα play-offs μετράει 20,1 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ.