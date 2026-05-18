«Υπέγραψε στην Ντουμπάι ο Ντιαλό, υπάρχει NBA-out στο συμβόλαιο»

Ο Άλφα Ντιαλό φέρεται να έχει ήδη υπογράψει με την Ντουμπάι, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο.

Η Ντουμπάι έχει μεγάλα πλάνα για τη νέα σεζόν και φαίνεται πως έχει ήδη «κλείσει» την πρώτη της κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντρέα Καλτσόνι αναφέρει πως ο Άλφα Ντιαλό υπέγραψε με την Ντουμπάι και μάλιστα στο συμβόλαιό του υπάρχει και NBA-out.

Φέτος με την φανέλα της Μονακό στην Euroleague σε 42 ματς και 27:54 στο παρκέ είχε κατά έσο όρο 11,9 πόντους, 4,4 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 1,4 κλεψίματα, 0,5 μπλοκ και 13,6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.