Μπήκε σε ξεχωριστή λίστα με Μπερντ και Ράσελ ο Γιόκιτς

Ο Σάι Αλεξάντερ-Γκίλτζιους αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν MVP στο ΝΒΑ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να τερματίζει στην δεύτερη θέση. Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς μπορεί να μην κέρδισε το βραβείο αλλά μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα.
Πιο συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που είναι τερματίζει στις δύο πρώτες θέσεις της ψηφοφορίας για έξι συνεχόμενες σεζόν.
Ο πρώτος που το είχε πετύχει ήταν ο Μπιλ Ράσελ (1958-63), ενώ μερικά χρόνια αργότερα το έκανε και ο Λάρι Μπερντ (1981-86).
Nikola Jokic is the third player ever to be in the top two in MVP voting in six-straight seasons, joining:— ESPN Insights (@ESPNInsights) May 18, 2026
☘️ 1981-86 Larry Bird, 6 straight
☘️ 1958-63 Bill Russell, 6 straight https://t.co/wGfrKpaqC1