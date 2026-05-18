Μπήκε σε ξεχωριστή λίστα με Μπερντ και Ράσελ ο Γιόκιτς

Ο Νίκολα Γιόκιτς μπορεί να μην κέρδισε το βραβείο του MVP, όμως μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα με τους Λάρι Μπερντ και Μπιλ Ράσελ.

Ο Σάι Αλεξάντερ-Γκίλτζιους αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν MVP στο ΝΒΑ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να τερματίζει στην δεύτερη θέση. Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς μπορεί να μην κέρδισε το βραβείο αλλά μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που είναι τερματίζει στις δύο πρώτες θέσεις της ψηφοφορίας για έξι συνεχόμενες σεζόν.

Ο πρώτος που το είχε πετύχει ήταν ο Μπιλ Ράσελ (1958-63), ενώ μερικά χρόνια αργότερα το έκανε και ο Λάρι Μπερντ (1981-86).