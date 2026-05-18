Καβαλίερς: Στους τελικούς περιφέρειας χωρίς τον Λεμπρόν μετά από 34 χρόνια

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θα αγωνιστούν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας για πρώτη φορά μετά το 1992 χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη νίκη στο Game 7 απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς και έτσι προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής, εκεί που ήδη βρίσκονται οι Νιου Γιορκ Νικς.

Αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή των «Καβς» στους τελικούς της περιφέρειας από το 2018 και την τελευταία σεζόν του Λεμπρόν Τζέιμς.

Έτσι, ο οργανισμός θα αγωνιστεί στους τελικούς της Ανατολής χωρίς τον «Βασιλιά» για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια! Το 1992 είχαν κοντραριστεί με τους Σικάγο Μπουλς, με την ομάδα του Μάικλ Τζόρνταν να επικρατεί με 4-2.