Σπουδαίος Σακελλαρίδης, ντεμπούτο με τεράστια νίκη στο Παρίσι!

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης γύρισε το ματς με τον Σο Σιμαμπουκούρο και είναι δύο νίκες μακριά από το κυρίως ταμπλό του Roland Garros!

Στο ντεμπούτο του σε προκριματικά Grand Slam, o Νο.2 τενίστας της Ελλάδας (Νο.198) επικράτησε του 28χρονου Ιάπωνα, Νο.105 στον κόσμο και Νο.2 του ταμπλό, με 2-6, 6-4, 7-5 σε σχεδόν 2.5 ώρες και πέρασε στον δεύτερο γύρο, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Χουκς-Τσεκινάτο.

Ψυχάρα ο Στέφανος, δεν πτοήθηκε ούτε όταν έχασε το πρώτο σετ, ούτε όταν είδε τον αντίπαλό του να σβήνει τρία ματς πόιντ του στο τρίτο και διατηρώντας την ψυχραιμία του στο τέλος, έφτασε στην τεράστια νίκη!

O 21χρονος τενίστας ξεκίνησε λίγο νευρικά τον αγώνα και με δύο μπρέικ του αντιπάλου του, έμεινε πίσω στο σκορ με 0-1.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, βρήκε τον ρυθμό του και ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικός, μέχρι να διακοπεί ο αγώνας λόγω βροχής στο υπέρ του 4-3.

Όταν οι δύο παίκτες επέστρεψαν ύστερα από περίπου μία ώρα στο court, ο Στέφανος πίεσε στο 5-4 και σημείωσε το μπρέικ που του έδωσε και το σετ.

Μετά από μια πρώτή ανταλλαγή μπρέικ στο τρίτο σετ, ο Σακελλαρίδης πέρασε μπροστά με 3-1 και προσπάθησε να κλείσει το ματς στο 5-2, όπου έχασε δύο ματς πόιντ.

Εκεί φάνηκε λίγο να αγχώνεται και όταν πήρε τις μπάλες στο 5-3 για να σφραγίσει την πρόκριση, δέχτηκε το μπρέικ μετά από ένα ακόμα χαμένο ματς πόιντ.

Το μομέντουμ πέρασε στην πλευρά του Σιμαμπουκούρο που κράτησε με πολύ άνεση στη συνέχεια για το 5-5 και προηγήθηκε με 0-30 στο σερβίς του Στέφανου, όμως τότε ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε από τι είναι φτιαγμένος!

Με τέσσερις σερί πόντους πήρε κεφάλι με 6-5 και με ένα ακόμα μπρέικ στο επόμενο γκέιμ, ολοκλήρωσε τη σπουδαία ανατροπή που τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρό του!