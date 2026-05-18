Πασκουάλ: «Οι φήμες είναι ανεξέλεγκτες, θα δούμε τι θα γίνει...»

Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του μίλησε αναφορικά με τις φήμες που αφορούν το μέλλον του και την μεταγραφολογία που ακούγεται για την μετακόμιση του στην Ντουμπάι ΒC.

Όπως όλα δείχνουν ο Τσάβι Πασκουάλ δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στο πάγκο της Μπαρτσελόνα, με τις φήμες για το μέλλον του να δίνουν και να παίρνουν.

Μετά τη λήξη του τελευταίου αγώνα των Καταλανών στην Liga Endesa, ο Ισπανός κόουτς μίλησε σχετικά με τις φήμες που τον συνδέουν με άλλες ομάδες της EuroLeague και τις χαρακτήρισε «ανεξέλεγκτες».

Ξεκαθάρισε πως ότι έχει να κάνει με το μέλλον του, θα συζητηθεί το καλοκαίρι, καθώς αυτή την στιγμή είναι αφοσιωμένος στο να κάνει ότι καλύτερο μπορεί ώστε η Μπαρτσελόνα να τα πάει καλά στο πρωτάθλημα και στις τελευταίες της υποχρεώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα, προσπαθώντας να την βάλω στην καλύτερη δυνατή θέση εν όψει των playoffs της ACB. Μετά θα παίξουμε εκεί και θα επικεντρωθώ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι όλο. Αν υπάρχει κάτι να πούμε, θα το συζητήσουμε στο τέλος της σεζόν. Δεν μπορώ να ελέγξω τις φήμες, είναι ανεξέλεγκτες. Έχουν γίνει τόσες πολλές συζητήσεις από τότε που ήρθα – μεταγραφές, αλλαγές. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Προς το παρόν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτή τη σεζόν και θα δούμε τι θα συμβεί»