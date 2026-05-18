Σακίρα: Αθώα για υπόθεση φοροδιαφυγής στην Ισπανία – Πάνω από 55 εκατ. ευρώ της επιστρέφει το κράτος

Τεράστια ανακούφιση για τη Σακίρα καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας την απαλλάσσει από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή.

Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση πρέπει να της επιστρέψει περισσότερα από 55 εκατομμύρια ευρώ που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν οι νόμιμοι τόκοι που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου, καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάρυναν την υπεράσπιση, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το Associated Press τη Δευτέρα (18.05.2026).

Η απόφαση έρχεται μετά από χρόνια φορολογικών προβλημάτων στην Ισπανία για τη Σακίρα. Η κατηγορία της φοροδιαφυγής αφορά για το φορολογικό έτος 2011, κατά το οποίο οι ισπανικές φορολογικές αρχές δεν απέδειξαν ότι η τραγουδίστρια ήταν κάτοικος Ισπανίας, ανέφερε το δικαστήριο με έδρα τη Μαδρίτη στην απόφασή του.

Για να θεωρηθεί ένα άτομο φορολογικός κάτοικος Ισπανίας, πρέπει να περάσει περισσότερες από 183 ημέρες στη χώρα. Οι ισπανικές αρχές μπόρεσαν να αποδείξουν ότι η Σακίρα έζησε στην Ισπανία εκείνο το έτος μόνο για συνολικά 163 ημέρες, ανέφερε το δικαστήριο. Το 2011, η Σακίρα ήταν σε σχέση με τον ποδοσφαιρικό αστέρα Ζεράρ Πικέ, και μετέπειτα (πρώην) σύζυγό της, διαμένοντας κατά περιόδους στην Ισπανία.

Κατά τη διάρκεια του 2011, η καλλιτέχνιδα βρισκόταν σε μια εκτενή διεθνή περιοδεία που την οδήγησε να δώσει περίπου 120 συναυλίες σε 37 χώρες. Η δικαστική απόφαση ήταν πλήγμα για την Κρατική Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης (AEAT).

Οι φορολογικές αρχές της Ισπανίας έχουν ασκήσει πιέσεις την τελευταία δεκαετία περίπου σε αστέρες του ποδοσφαίρου όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο επειδή δεν κατέβαλαν πλήρως τους οφειλόμενους φόρους. Αυτοί οι παίκτες κρίθηκαν ένοχοι για φοροδιαφυγή, αλλά απέφυγαν τη φυλάκιση χάρη σε μια διάταξη που επιτρέπει σε έναν δικαστή να άρει ποινές κάτω των δύο ετών για όσους παραβαίνουν το νόμο για πρώτη φορά.

Τι υποστήριξε η πλευρά της τραγουδίστριας

Η υπεράσπιση της τραγουδίστριας υποστήριξε από την αρχή της διαδικασίας ότι αυτός ο ρυθμός εργασίας καθιστούσε αδύνατο να έχει περάσει το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα στην Ισπανία. Πράγματι, η ίδια η Φορολογική Υπηρεσία υπολόγιζε τη διαμονή της σε 163 ημέρες, ενώ η τραγουδίστρια αναγνώριζε μόνο 143.

Ένα άλλο βασικό σημείο της απόφασης αφορά το υποτιθέμενο κέντρο οικονομικών συμφερόντων της καλλιτέχνιδας. Οι δικαστές αποκλείουν ότι ο κύριος πυρήνας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Shakira βρισκόταν στην Ισπανία εκείνη την εποχή.

Αντίθετα, το επιχειρηματικό πλέγμα που αποδίδεται στην ενάγουσα βρίσκεται εκτός του εθνικού εδάφους, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής της δραστηριότητας».

Το δικαστήριο καθιστά επίσης σαφές ότι το 2011 δεν υπήρχαν επαρκείς οικογενειακές συνθήκες για να τεκμαίρεται φορολογική κατοικία στην Ισπανία. Εκείνη την εποχή, η τραγουδίστρια δεν ήταν παντρεμένη ούτε είχε παιδιά που ζούσαν στη χώρα, οπότε η συναισθηματική σχέση που διατηρούσε τότε με έναν Ισπανό πολίτη δεν ήταν επαρκής για να δικαιολογήσει αυτή τη φορολογική εκτίμηση.

